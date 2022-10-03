16:31 03.10.2022 (обновлено: 16:56 03.10.2022)
Руководство ЕС вызвало российского дипломата
Руководство ЕС вызвало российского дипломата, чтобы выразить протест
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководство ЕС вызвало высокопоставленного дипломата РФ в Брюсселе, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.
Демарши по вызову российских послов и глав дипмиссий начались в странах Евросоюза в пятницу, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
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"Это общеевропейские и скоординированные ЕС действия", - сказал агентству Франс Пресс официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
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С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Путин ранее подчеркивал, что референдумы прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года, говорил президент РФ.