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Руководство ЕС вызвало российского дипломата - РИА Новости, 03.10.2022
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Руководство ЕС вызвало российского дипломата
Руководство ЕС вызвало российского дипломата - РИА Новости, 03.10.2022
Руководство ЕС вызвало российского дипломата
Руководство ЕС вызвало высокопоставленного дипломата РФ в Брюсселе, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:31
2022-10-03T16:56
россия
евросоюз
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
нато
совет безопасности оон
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководство ЕС вызвало высокопоставленного дипломата РФ в Брюсселе, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.Демарши по вызову российских послов и глав дипмиссий начались в странах Евросоюза в пятницу, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей."Это общеевропейские и скоординированные ЕС действия", - сказал агентству Франс Пресс официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.Путин ранее подчеркивал, что референдумы прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года, говорил президент РФ.
https://ria.ru/20220930/referendum-1820560488.html
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донецкая народная республика
луганская народная республика
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россия, евросоюз, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, совет безопасности оон, референдумы на освобожденных территориях
Россия, Евросоюз, В мире, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, НАТО, Совет Безопасности ООН, Референдумы на освобожденных территориях
16:31 03.10.2022 (обновлено: 16:56 03.10.2022)
 
Руководство ЕС вызвало российского дипломата

Руководство ЕС вызвало российского дипломата, чтобы выразить протест

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Руководство ЕС вызвало высокопоставленного дипломата РФ в Брюсселе, чтобы выразить протест в связи с присоединением к России новых регионов.
Демарши по вызову российских послов и глав дипмиссий начались в странах Евросоюза в пятницу, когда президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:33
Эстония не признала референдумы на освобожденных территориях
"Это общеевропейские и скоординированные ЕС действия", - сказал агентству Франс Пресс официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России заявлял на минувшей неделе, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Здание посольства России в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 20:56
Посольство России назвало реакцию Британии на референдумы возмутительной
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
Референдумы прошли на фоне санкционного давления и заявлений Запада о необходимости переговорного процесса между Москвой и Киевом. Многие страны заявили, что не признают итоги голосования. Россия в ответ в Совбезе ООН заявила, что не признавая референдумы, Запад проявляет двойные стандарты.
Путин ранее подчеркивал, что референдумы прошли в условиях прозрачности, в полном соответствии с нормами и принципами международного законодательства. Жители этих регионов реализовали своё право на самоопределение в соответствии с положениями Устава ООН, международными пактами о правах человека 1966 года и хельсинкским Заключительным актом 1975 года, говорил президент РФ.
Министерство иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
12:18
Посол России прибыл в МИД Польши, куда его вызвали в связи с референдумами
 
РоссияЕвросоюзВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНАТОСовет Безопасности ООНРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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