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Запорожские власти сообщили о подготовке наступления десанта ВСУ
Запорожские власти сообщили о подготовке наступления десанта ВСУ - РИА Новости, 03.10.2022
Запорожские власти сообщили о подготовке наступления десанта ВСУ
Свыше 450 украинских военных вернулись из Британии, где проходили обучение по десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов, есть угроза... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:17
2022-10-03T17:17
2022-10-03T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
днепр (город)
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Свыше 450 украинских военных вернулись из Британии, где проходили обучение по десантированию на воду и захвату крупных техногенных объектов, есть угроза очередной попытки высадки украинского десанта на российской стороне Днепра в целях захвата ЗАЭС и Энергодара, заявил член главного совета Запорожской области Владимир Рогов.По его словам, украинские военные уже как минимум трижды за сентябрь провели учения в районе населенного пункта Вольноандреевка, выше Днепровской ГЭС, по переброске войск через Днепр. Ранее Рогов уже сообщал, что в одной из таких попыток было задействовано до 110 украинских военных."Угроза (повторных попыток закрепления украинских военных на подконтрольном РФ берегу Днепра - ред.) присутствует, она постоянная, в этом направлении активно работают наши противники. Сейчас, по имеющейся у меня информации, свыше 450 человек сил специальных операций ВСУ приехали в Запорожскую область после прохождения обучения непосредственно у британцев, канадцев и американцев. Проходили они все это за рубежом, именно в Британии, что говорит о высшей лиги их подготовки", - сказал Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live"."Главная задача, которая ими прорабатывалась и оттачивалась, это формирование водной преграды, равнинной реки, в максимально короткий срок закрепления на берегу речного десанта, создания плацдарма и захват крупного объекта техногенного происхождения. Мы понимаем, что под такой объект как раз подпадает (Запорожская) атомная станция", - констатировал он.
https://ria.ru/20220930/udary-1820571503.html
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в мире, владимир рогов, днепр (город), запорожская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Днепр (город), Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Запорожские власти сообщили о подготовке наступления десанта ВСУ
Власти Запорожской области сообщили о подготовке наступления украинского десанта