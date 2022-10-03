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Вышел тизер комедии "Елки 9"
Вышел тизер комедии "Елки 9" - РИА Новости, 03.10.2022
Вышел тизер комедии "Елки 9"
В Сети появился тизер комедии "Елки 9". Ролик размещен на странице фильма во ВКонтакте. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:14
2022-10-03T19:14
2022-10-03T19:14
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сети появился тизер комедии "Елки 9". Ролик размещен на странице фильма во ВКонтакте.В нем не так много подробностей сюжета. Ясно лишь, что события в новой части, как и в предыдущих, происходят накануне Нового года.Франшиза "Елки" выходит с 2010-го. В каждом фильме из серии по несколько новелл, объединяет их только время действия.Главные роли в новом проекте из серии исполнили Виктория Агалакова, Евгений Кулик, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и другие. Лента "Елки 9" выйдет в прокат 1 декабря.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, федор добронравов, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, Федор Добронравов, что посмотреть
Вышел тизер комедии "Елки 9"
Вышел тизер фильма "Елки 9" Александры Лупашко и Сергея Наумова
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
В Сети появился тизер комедии "Елки 9". Ролик размещен
на странице фильма во ВКонтакте.
В нем не так много подробностей сюжета. Ясно лишь, что события в новой части, как и в предыдущих, происходят накануне Нового года.
Франшиза "Елки" выходит с 2010-го. В каждом фильме из серии по несколько новелл, объединяет их только время действия.
Главные роли в новом проекте из серии исполнили Виктория Агалакова, Евгений Кулик, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и другие.
Лента "Елки 9" выйдет в прокат 1 декабря.