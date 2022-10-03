https://ria.ru/20221003/elki-1821250900.html

Вышел тизер комедии "Елки 9"

Вышел тизер комедии "Елки 9" - РИА Новости, 03.10.2022

Вышел тизер комедии "Елки 9"

В Сети появился тизер комедии "Елки 9". Ролик размещен на странице фильма во ВКонтакте. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:14

2022-10-03T19:14

2022-10-03T19:14

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Сети появился тизер комедии "Елки 9". Ролик размещен на странице фильма во ВКонтакте.В нем не так много подробностей сюжета. Ясно лишь, что события в новой части, как и в предыдущих, происходят накануне Нового года.Франшиза "Елки" выходит с 2010-го. В каждом фильме из серии по несколько новелл, объединяет их только время действия.Главные роли в новом проекте из серии исполнили Виктория Агалакова, Евгений Кулик, Федор Добронравов, Григорий Калинин, Елена Захарова и другие. Лента "Елки 9" выйдет в прокат 1 декабря.

https://ria.ru/20221003/kholop-1821167313.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, федор добронравов, что посмотреть