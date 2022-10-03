https://ria.ru/20221003/efremov-1821161834.html

В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова

В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова - РИА Новости, 03.10.2022

В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова

Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:54

2022-10-03T14:54

2022-10-03T15:07

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Постановщик — ученик и соратник актера Николай Скорик."Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в Художественном театре, и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому", — сказал Скорик.На мероприятии впервые прозвучат стихи Олега Ефремова и отрывки из его дневников.Участники вечера – худрук театра Константин Хабенский, танцор Сергей Полунин, пианист Андрей Коробейников.Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд "Артист", опекающий ветеранов сцены.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, олег ефремов, николай скорик, константин хабенский, россия, театр, знаменитости, звезды, сергей полунин