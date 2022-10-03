Рейтинг@Mail.ru
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221003/efremov-1821161834.html
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова - РИА Новости, 03.10.2022
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:54
2022-10-03T15:07
культура
новости культуры
олег ефремов
николай скорик
константин хабенский
россия
театр
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820639117_0:1628:2047:2779_1920x0_80_0_0_f32838f202ff8094eab9e74d45476d7c.jpg
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Постановщик — ученик и соратник актера Николай Скорик."Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в Художественном театре, и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому", — сказал Скорик.На мероприятии впервые прозвучат стихи Олега Ефремова и отрывки из его дневников.Участники вечера – худрук театра Константин Хабенский, танцор Сергей Полунин, пианист Андрей Коробейников.Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд "Артист", опекающий ветеранов сцены.
https://ria.ru/20221003/littlefeather-1821102662.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820639117_0:1563:2047:3098_1920x0_80_0_0_3f0b52a94347c3e4f35576e46eb63245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, олег ефремов, николай скорик, константин хабенский, россия, театр, знаменитости, звезды, сергей полунин
Культура, Новости культуры, Олег Ефремов, Николай Скорик, Константин Хабенский, Россия, Театр, Знаменитости, звезды, Сергей Полунин
14:54 03.10.2022 (обновлено: 15:07 03.10.2022)
 
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова

Вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…" состоится на сцене МХТ имени Чехова

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкОлег Ефремов
Олег Ефремов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Олег Ефремов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Постановщик — ученик и соратник актера Николай Скорик.
"Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в Художественном театре, и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому", — сказал Скорик.
На мероприятии впервые прозвучат стихи Олега Ефремова и отрывки из его дневников.
Участники вечера – худрук театра Константин Хабенский, танцор Сергей Полунин, пианист Андрей Коробейников.
Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд "Артист", опекающий ветеранов сцены.
Сачин Литтлфезер во время церемонии вручения премии Оскар в 1973 году - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 11:31Культура
Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо
 
КультураНовости культурыОлег ЕфремовНиколай СкорикКонстантин ХабенскийРоссияТеатрЗнаменитостизвездыСергей Полунин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала