https://ria.ru/20221003/efremov-1821161834.html
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова - РИА Новости, 03.10.2022
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:54
2022-10-03T14:54
2022-10-03T15:07
культура
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олег ефремов
николай скорик
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе.Постановщик — ученик и соратник актера Николай Скорик."Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в Художественном театре, и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому", — сказал Скорик.На мероприятии впервые прозвучат стихи Олега Ефремова и отрывки из его дневников.Участники вечера – худрук театра Константин Хабенский, танцор Сергей Полунин, пианист Андрей Коробейников.Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд "Артист", опекающий ветеранов сцены.
https://ria.ru/20221003/littlefeather-1821102662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, олег ефремов, николай скорик, константин хабенский, россия, театр, знаменитости, звезды, сергей полунин
Культура, Новости культуры, Олег Ефремов, Николай Скорик, Константин Хабенский, Россия, Театр, Знаменитости, звезды, Сергей Полунин
14:54 03.10.2022 (обновлено: 15:07 03.10.2022)
В МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова
Вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…" состоится на сцене МХТ имени Чехова
МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Сегодня, 3 октября, на Основной сцене МХТ пройдет вечер памяти Олега Ефремова "Немного тишины…". Мероприятие приурочено к 95-летию со дня рождения артиста, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
Постановщик — ученик и соратник актера Николай Скорик
.
"Это уже третий вечер, посвященный Олегу Ефремову, который я делаю в Художественном театре, и каждый раз испытываю настоящее потрясение от неожиданности открытий, связанных с его жизнью. События этой жизни имели последствия для театральной жизни всей страны. Ефремов это понимал, хотел и шел к этому", — сказал Скорик.
На мероприятии впервые прозвучат стихи Олега Ефремова и отрывки из его дневников.
Участники вечера – худрук театра Константин Хабенский
, танцор Сергей Полунин
, пианист Андрей Коробейников.
Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены в Благотворительный фонд "Артист", опекающий ветеранов сцены.