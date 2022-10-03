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Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов - РИА Новости, 03.10.2022
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Новости Подмосковья
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Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов - РИА Новости, 03.10.2022
Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:31
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новости подмосковья
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это стало возможным благодаря активной коммуникации организации с жителями в соцсетях и на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".Специалисты ГУСТ ведут разъяснительную работу в соцсетях и на сайте "Добродел", а также отвечают на официальные письма.В организации отметили, что меньше всего жалоб на содержание придомовых территорий поступает от жителей трех городских округов – это Талдом, Электрогорск и Серебряные Пруды.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:31 03.10.2022
 

Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов

© РИА Новости / Рамиль СитдиковРебенок играет на детской площадке
Ребенок играет на детской площадке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это стало возможным благодаря активной коммуникации организации с жителями в соцсетях и на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".
Специалисты ГУСТ ведут разъяснительную работу в соцсетях и на сайте "Добродел", а также отвечают на официальные письма.
"Социальные сети можно считать одним из основных показателей работы коммунальных предприятий Подмосковья. Претензий относительно содержания территорий стало значительно меньше: жалобы по дворовым территориям снизились на 122 пункта, а по общественным – на 325 пунктов. Однако это не означает, что можно расслабляться, мы продолжаем активную работу в этом направлении – впереди длительный зимний период, к нему нужно быть готовым на все 100%", – рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В организации отметили, что меньше всего жалоб на содержание придомовых территорий поступает от жителей трех городских округов – это Талдом, Электрогорск и Серебряные Пруды.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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