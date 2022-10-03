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Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов

Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов - РИА Новости, 03.10.2022

Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов

Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:31

2022-10-03T19:31

2022-10-03T19:31

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это стало возможным благодаря активной коммуникации организации с жителями в соцсетях и на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".Специалисты ГУСТ ведут разъяснительную работу в соцсетях и на сайте "Добродел", а также отвечают на официальные письма.В организации отметили, что меньше всего жалоб на содержание придомовых территорий поступает от жителей трех городских округов – это Талдом, Электрогорск и Серебряные Пруды.

московская область (подмосковье)

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)