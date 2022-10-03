Жители МО стали реже жаловаться на плохое содержание дворов
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Главное управление содержания территорий (ГУСТ) Московской области сообщило, что жители региона стали реже жаловаться на содержание дворовых территорий. Это стало возможным благодаря активной коммуникации организации с жителями в соцсетях и на сайте "Добродел", сообщил телеканал "360".
Специалисты ГУСТ ведут разъяснительную работу в соцсетях и на сайте "Добродел", а также отвечают на официальные письма.
"Социальные сети можно считать одним из основных показателей работы коммунальных предприятий Подмосковья. Претензий относительно содержания территорий стало значительно меньше: жалобы по дворовым территориям снизились на 122 пункта, а по общественным – на 325 пунктов. Однако это не означает, что можно расслабляться, мы продолжаем активную работу в этом направлении – впереди длительный зимний период, к нему нужно быть готовым на все 100%", – рассказала руководитель главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.
В организации отметили, что меньше всего жалоб на содержание придомовых территорий поступает от жителей трех городских округов – это Талдом, Электрогорск и Серебряные Пруды.