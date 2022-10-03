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В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 03.10.2022
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека
Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:50
2022-10-03T12:50
2022-10-03T12:59
происшествия
красноярский край
минусинск
дтп
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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Авария случилась в понедельник днем."По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус №10, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус, в котором на момент происшествия находилось 17 взрослых пассажиров", - говорится в релизе.По информации ведомства, медпомощь потребовалась женщине-кондуктору и 37-летнему водителю Toyota. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край, минусинск, дтп
Происшествия, Красноярский край, Минусинск, ДТП
12:50 03.10.2022 (обновлено: 12:59 03.10.2022)
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Минусинске два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя иномарками
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости.
Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает
пресс-служба регионального главка МВД.
Авария случилась в понедельник днем.
"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус №10, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус, в котором на момент происшествия находилось 17 взрослых пассажиров", - говорится в релизе.
По информации ведомства, медпомощь потребовалась женщине-кондуктору и 37-летнему водителю Toyota. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.