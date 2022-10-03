Рейтинг@Mail.ru
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/dtp-1821127927.html
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 03.10.2022
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека
Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:50
2022-10-03T12:59
происшествия
красноярский край
минусинск
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821131289_0:172:1600:1072_1920x0_80_0_0_97167fe259c536eed8f171a2edb20c5b.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Авария случилась в понедельник днем."По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус №10, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус, в котором на момент происшествия находилось 17 взрослых пассажиров", - говорится в релизе.По информации ведомства, медпомощь потребовалась женщине-кондуктору и 37-летнему водителю Toyota. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.
https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html
красноярский край
минусинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821131289_0:123:1601:1323_1920x0_80_0_0_d7da44ead4c549958d0b4b65f8a593db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, минусинск, дтп
Происшествия, Красноярский край, Минусинск, ДТП
12:50 03.10.2022 (обновлено: 12:59 03.10.2022)
 
В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Минусинске два человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя иномарками

© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краюНа месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Минусинске
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Минусинске - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : ГУ МВД России по Красноярскому краю
На месте ДТП с участием маршрутного автобуса в Минусинске
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Авария случилась в понедельник днем.
"По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус №10, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус, в котором на момент происшествия находилось 17 взрослых пассажиров", - говорится в релизе.
По информации ведомства, медпомощь потребовалась женщине-кондуктору и 37-летнему водителю Toyota. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.
На месте ДТП с двумя рейсовыми пассажирскими автобусами и легковым автомобилем в Липецке - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
25 июля, 15:18
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022 году
 
ПроисшествияКрасноярский крайМинусинскДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала