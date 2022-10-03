https://ria.ru/20221003/dtp-1821127927.html

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека - РИА Новости, 03.10.2022

В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали два человека

Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:50

2022-10-03T12:50

2022-10-03T12:59

происшествия

красноярский край

минусинск

дтп

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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. Автомобиль BMW после столкновения с Toyota отбросило в автобус с 17 пассажирами в Минусинске на юге Красноярского края - итого пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.Авария случилась в понедельник днем."По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля BMW, обгоняя отъезжающий от остановки маршрутный автобус №10, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota. От удара BMW отбросило в автобус, в котором на момент происшествия находилось 17 взрослых пассажиров", - говорится в релизе.По информации ведомства, медпомощь потребовалась женщине-кондуктору и 37-летнему водителю Toyota. Пассажиры автобуса к врачам не обращались.

https://ria.ru/20220725/avtobusy-1804800021.html

красноярский край

минусинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, минусинск, дтп