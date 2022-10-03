https://ria.ru/20221003/donetsk-1821234985.html

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли центр Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:45

2022-10-03T17:45

2022-10-03T17:45

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу.Взрыв в центре Донецка подтверждает и корреспондент РИА Новости. Куда попал снаряд и его калибр, пока неизвестно.Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)