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Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:45
2022-10-03T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу.Взрыв в центре Донецка подтверждает и корреспондент РИА Новости. Куда попал снаряд и его калибр, пока неизвестно.Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.
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происшествия, донецк (днр), вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:45 03.10.2022
 
Украинские войска обстреляли центр Донецка

Мэр Кулемзин сообщил об обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу.
"Ворошиловский район под обстрелом. Ориентировочно "Грин-Плаза", - написал он в своем Telegram-канале.
Взрыв в центре Донецка подтверждает и корреспондент РИА Новости. Куда попал снаряд и его калибр, пока неизвестно.
Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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