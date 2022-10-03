https://ria.ru/20221003/donetsk-1821234985.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:45
2022-10-03T17:45
2022-10-03T17:45
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в понедельник, что центральный Ворошиловский район города подвергся обстрелу.Взрыв в центре Донецка подтверждает и корреспондент РИА Новости. Куда попал снаряд и его калибр, пока неизвестно.Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 мм по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, донецк (днр), вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Мэр Кулемзин сообщил об обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск