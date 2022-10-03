ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Донецка
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.