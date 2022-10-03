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ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/donetsk-1821214684.html
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:55
2022-10-03T16:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
рсзо "ураган-1м"
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20221003/ssha-1821203521.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
украина
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донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, рсзо "ураган-1м"
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, РСЗО "Ураган-1М"
16:55 03.10.2022
 
ВСУ выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган"

Украинские войска выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО "Ураган" с минами "Лепесток"

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ проводит осмотр территории Донецка
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Сотрудник СК РФ проводит осмотр территории Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка две ракеты из РСЗО "Ураган", оснащенные противопехотными минами "Лепесток", сообщило в понедельник представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.45 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Карловка - город Донецк (Петровский район): выпущено две ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган" (оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток")", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 16:35
США не считают боевые действия в Донбассе атакой на Россию, заявил Кирби
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныРСЗО "Ураган-1М"
 
 
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