https://ria.ru/20221003/donetsk-1821112912.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк

Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:04

2022-10-03T12:04

2022-10-03T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.10 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 по поселку шахты Гагарина в Горловке - восемь мин калибром 120 миллиметров и в 11.25 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html

https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато