https://ria.ru/20221003/donetsk-1821112912.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:04
2022-10-03T12:04
2022-10-03T12:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_0:0:3105:1748_1920x0_80_0_0_53ada892524ae79f72a35af40898126b.jpg
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.00 - населенный пункт Курдюмовка - населенный пункт Зайцево: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 11.10 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 11.15 по поселку шахты Гагарина в Горловке - восемь мин калибром 120 миллиметров и в 11.25 по Кировскому району Донецка - три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html
https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820577632_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_1c2ddc68d3d154c705b1e729204052eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО
Украинские войска обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли территорию ДНР, в том числе Донецк