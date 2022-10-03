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Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов
Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:50
2022-10-03T14:50
2022-10-03T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по поселку шахты Изотова в Горловке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов
Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по территории республики 15 снарядов