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Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/donbass-1821170367.html
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов
Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:50
2022-10-03T14:50
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по поселку шахты Изотова в Горловке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
донбасс
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происшествия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Донбасс
14:50 03.10.2022
 
Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов

Представительство ДНР: ВСУ за час выпустили по территории республики 15 снарядов

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
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Представительство добавило, что в 14.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по поселку шахты Изотова в Горловке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:32Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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