https://ria.ru/20221003/donbass-1821170367.html

Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов

Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска за час выпустили по ДНР 15 снарядов

Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:50

2022-10-03T14:50

2022-10-03T14:50

специальная военная операция на украине

происшествия

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по территории ДНР 15 снарядов, сообщило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 13.15 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Минеральное: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 14.10 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров и по поселку шахты Изотова в Горловке - шесть снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

украина

донецкая народная республика

донецк (днр)

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, донецкая народная республика, донецк (днр), вооруженные силы украины, донбасс