https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра

Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:52

2022-10-03T09:52

2022-10-03T09:53

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство сообщило, что в 8.30 и 8.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, в 9.00 по Ясиноватой - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.10 по Кировскому району Донецка - еще три снаряда "натовского" калибра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20221003/donbass-1821078353.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины