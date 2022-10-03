https://ria.ru/20221003/donbass-1821079801.html
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:52
2022-10-03T09:52
2022-10-03T09:53
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за час выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 снаряд "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.20 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Ведомство сообщило, что в 8.30 и 8.45 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка девять снарядов калибром 155 миллиметров, в 9.00 по Ясиноватой - шесть снарядов калибром 155 миллиметров, а в 9.10 по Кировскому району Донецка - еще три снаряда "натовского" калибра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20221003/donbass-1821078353.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:52 03.10.2022 (обновлено: 09:53 03.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Ясиноватой 21 снаряд натовского калибра