Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк и Минеральное
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:56 (совпадает с мск)- населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07:58 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.10 украинские силовики выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.