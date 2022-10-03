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Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 03.10.2022
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https://ria.ru/20221003/donbass-1821071274.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:10
2022-10-03T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:56 (совпадает с мск)- населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07:58 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.10 украинские силовики выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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происшествия, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:10 03.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Минеральное

Представительство ДНР: украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк и Минеральное

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Минеральное в Донецкой народной республике, выпустив за 15 минут 13 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 07:56 (совпадает с мск)- населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм; 07:58 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Минеральное: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 8.10 украинские силовики выпустили еще 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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