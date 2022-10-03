https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая, выпустив за 45 минут 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:27

2022-10-03T08:27

2022-10-03T08:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая, выпустив за 45 минут 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 7.29 и 7.40 украинские военные выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20221002/obstrel-1821036599.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс