https://ria.ru/20221003/donbass-1821065231.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 03.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая, выпустив за 45 минут 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:27
2022-10-03T08:27
2022-10-03T08:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая, выпустив за 45 минут 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 7.29 и 7.40 украинские военные выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
https://ria.ru/20221002/obstrel-1821036599.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Донбасс
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую снарядами натовского калибра
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости.
Украинские войска обстреляли города Донецк и Ясиноватая, выпустив за 45 минут 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило
представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.55 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 7.29
и 7.40
украинские военные выпустили шесть снарядов по Киевскому району Донецка.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки
почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.