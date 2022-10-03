https://ria.ru/20221003/dogovory-1821094767.html

Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания

Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания - РИА Новости, 03.10.2022

Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания

Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:59

2022-10-03T10:59

2022-10-03T10:59

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820703862_0:33:2854:1638_1920x0_80_0_0_1c3022ec92c6550322c7217754f0cb9b.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.В каждом договоре указано, что они совершены в Москве 30 сентября 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском языке.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область