Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания
Договоры между Россией и новыми субъектами временно применяются с даты подписания
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из опубликованных текстов договоров.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Настоящий договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации", - указано в четырех опубликованных договорах.
В каждом договоре указано, что они совершены в Москве 30 сентября 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском языке.
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