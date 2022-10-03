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Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания - РИА Новости, 03.10.2022
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Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания
Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания - РИА Новости, 03.10.2022
Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания
Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:59
2022-10-03T10:59
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
запорожская область
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из опубликованных текстов договоров.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.В каждом договоре указано, что они совершены в Москве 30 сентября 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском языке.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, запорожская область, херсонская область
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Запорожская область, Херсонская область
10:59 03.10.2022
 
Договоры между Россией и новыми субъектами применяются с даты подписания

Договоры между Россией и новыми субъектами временно применяются с даты подписания

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Договоры между РФ и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями временно применяются с даты подписания и вступают в силу с даты ратификации, следует из опубликованных текстов договоров.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями о принятии в состав РФ, подписанные 30 сентября, опубликованы в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Настоящий договор временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации", - указано в четырех опубликованных договорах.
В каждом договоре указано, что они совершены в Москве 30 сентября 2022 года в двух экземплярах, каждый на русском языке.
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