https://ria.ru/20221003/dogovory-1821085738.html

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:26

2022-10-03T10:26

2022-10-03T11:40

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации.Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.Так, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик.Правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область