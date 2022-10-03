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Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
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Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России
Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:26
2022-10-03T11:40
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации.Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.Так, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик.Правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожская область
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожская область, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область
10:26 03.10.2022 (обновлено: 11:40 03.10.2022)
 
Опубликованы договоры с новыми регионами о принятии в состав России

Официально опубликованы договоры о вхождении четырех регионов в состав России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле
Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Портал правовой информации опубликовал договоры с Донецкой и Луганской народным республиками, Херсонской и Запорожской областями об их принятии в состав России и образовании новых субъектов Федерации.
Документы подписали Владимир Путин и руководители регионов в Кремле 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону страны.

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
1 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
2 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
3 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
4 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

1 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

2 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

3 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

4 из 4

Договор между Российской Федерацией и ДНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Так, согласно договорам, границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России.
До 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы.
Также до этого времени должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти.

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года (временно применяется с 30 сентября 2022 года)
1 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года (временно применяется с 30 сентября 2022 года)
2 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года (временно применяется с 30 сентября 2022 года)
3 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года (временно применяется с 30 сентября 2022 года)
4 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

1 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

2 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

3 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

4 из 4

Договор между Российской Федерацией и Запорожской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России.
В то же время нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России.
Официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов.

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
1 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
2 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
3 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
4 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

1 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

2 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

3 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

4 из 4

Договор между Российской Федерацией и Херсонской областью о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик.
Правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством.

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
1 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
2 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
3 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта от 30 сентября 2022 года
4 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

1 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

2 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

3 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

4 из 4

Договор между Российской Федерацией и ЛНР о принятии в состав России. Нажмите на изображение, чтобы открыть целиком

Опубликованные договоры временно применяются с даты подписания и вступают в силу в день ратификации.
Ожидается, что сегодня состоится заседание Госдумы по ратификации договоров, на вторник назначено обязательное рассмотрение соглашений Советом Федерации.
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