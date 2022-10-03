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Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
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Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 03.10.2022
Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией
Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:42
2022-10-03T14:46
россия
япония
в мире
фумио кисида
украина
курильские острова
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ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, заявил премьер-министр Фумио Кисида в программной речи на открытии внеочередной 210-й сессии парламента. "Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — сказал он.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20220926/protest-1819630630.html
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япония
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россия, япония, в мире, фумио кисида, украина, курильские острова
Россия, Япония, В мире, Фумио Кисида, Украина, Курильские острова
08:42 03.10.2022 (обновлено: 14:46 03.10.2022)
 
Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер Кисида заявил, что Япония сохраняет курс на подписание мирного договора с Россией

© AFP 2022 / Kazuhiro NogiПремьер-министр Японии Фумио Кисида выступает на внеочередном заседании парламента в Токио
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает на внеочередном заседании парламента в Токио - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Kazuhiro Nogi
Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступает на внеочередном заседании парламента в Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, заявил премьер-министр Фумио Кисида в программной речи на открытии внеочередной 210-й сессии парламента.
"Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — сказал он.
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Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.
В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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РоссияЯпонияВ миреФумио КисидаУкраинаКурильские острова
 
 
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