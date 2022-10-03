https://ria.ru/20221003/dogovor-1821066715.html

Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией - РИА Новости, 03.10.2022

Премьер Японии заявил о намерении заключить мирный договор с Россией

Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:42

2022-10-03T08:42

2022-10-03T14:46

россия

япония

в мире

фумио кисида

украина

курильские острова

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ТОКИО, 3 окт — РИА Новости. Правительство Японии по-прежнему будет придерживаться курса, направленного на заключение мирного договора с Россией, несмотря на ухудшение двусторонних отношений, заявил премьер-министр Фумио Кисида в программной речи на открытии внеочередной 210-й сессии парламента. "Из-за ситуации на Украине российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы крепко придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора", — сказал он.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не подписали после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о Южных Курилах (островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряде Хабомаи), на которые Токио претендует, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.В 1956 году СССР и Япония приняли Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Не исключено, что на Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220926/protest-1819630630.html

https://ria.ru/20220922/yaponiya-1818581900.html

россия

япония

украина

курильские острова

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, в мире, фумио кисида, украина, курильские острова