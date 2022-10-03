Милорад Додик ожидает, что победит на выборах главы Республики Сербской
Член президиума Боснии и Герцеговины Додик ожидает победу на выборах в Республике Сербской
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкЧлен президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик
Член президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 окт – РИА Новости. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик заявил, что ожидает свою победу на выборах президента Республики Сербской БиГ и победу нынешнего президента РС БиГ Жельки Цвиянович на пост члена президиума БиГ от сербского народа.
Жители БиГ в воскресенье выбирали трех членов коллективного главы государства - президиума – по одному от бошняков (славян-мусульман), боснийских хорватов и местных сербов, 42 депутата Палаты представителей парламентской ассамблеи БиГ, 83 депутата Скупщины (парламента) Республики Сербской (РС БиГ), президента и вице-президентов РС БиГ, 98 депутатов в палату представителей хорватско-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и кандидатов в муниципальные собрания.
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"Ожидаю, что в конце разница между мной и моей конкуренткой составит около 40 тысяч голосов в мою пользу. Что говорит о том, что речь идет о победе, которую невозможно будет превзойти, она и сейчас такова, но мы хотим уважить избирательную волю граждан и не провозглашать победу на базе 446,4 тысячи бюллетеней. Поздравляем Жельку, она добилась значительного результата", - заявил Додик на брифинге в штабе своего Союза независимых социал-демократов. Сама Цвиянович в обращении провозгласила свою победу.
Основным конкурентом Додика стала зампредседателя оппозиционной Партии демократического прогресса, поддержанная и Сербской демократической партией, 39-летняя преподаватель экономики Елена Тривич. Основой своей кампании она сделала критику 17 лет правления СНСД, борьбу с коррупцией и насущные потребности граждан.
ЦИК БиГ ранее сообщил, что по результатам обработки материала с 54,73% участков на выборах членов президиума из бошняков побеждает кандидат Денис Бечирович от "Объединенных за свободную БиГ" с 55,78% голосов, из хорватов: Боряна Кришто "Хорватское демократическое содружество БиГ" с 51,36%, от сербов "Кандидат Союза независимых социал-демократов Желька Цвиянович – с 51,65% голосов.
Босния и Герцеговина объявила о выходе из состава Югославии в 1992 году, после чего в республике началась война с участием боснийских мусульман, сербов и хорватов, которая продолжалась до 1995 года. Точное число жертв официально не установлено, различные источники указывают на цифру свыше 100 тысяч человек. При участии международного сообщества было подписано мирное Дейтонское соглашение, сформированы три образования - Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум, состоящий из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и бошняков (боснийских мусульман).
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