https://ria.ru/20221003/dnr-1821250155.html

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.10.2022

При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T18:34

2022-10-03T18:34

2022-10-03T18:34

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): пострадал мужчина 1946 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

куйбышевский район

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк