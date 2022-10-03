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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.10.2022
При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:34
2022-10-03T18:34
2022-10-03T18:34
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."По оперативным линиям СЦКК ДНР за 3 октября поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: город Донецк (Куйбышевский район): пострадал мужчина 1946 года рождения", - сообщается в Telegram-канале представительства.Донецк в понедельник подвергается самому сильному обстрелу за последние дни. В частности, по сообщению представительства ДНР в СЦКК, украинские войска выпустили две ракеты РСЗО "Ураган" по Петровскому району и снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. Также в Донецке слышны залпы контрбатарейной борьбы, которую ведут силы Народной милиции ДНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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При обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Представительство ДНР: мирный житель ранен при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка