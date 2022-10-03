https://ria.ru/20221003/dnr-1821201629.html

ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:28

2022-10-03T16:28

2022-10-03T16:28

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Представительство добавило, что в 15.20 украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров, а в 15.50 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 15.50 украинские войска выпустили по Пантелеймоновке пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато