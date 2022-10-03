Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/dnr-1821192193.html
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:58
2022-10-03T16:12
донецкая народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821173845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff0d7860a568fcd306d0d0a66d45f603.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд страны признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821173845_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f095982a56d9e869a7a03519c1b9c75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, политика, россия
Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Политика, Россия
15:58 03.10.2022 (обновлено: 16:12 03.10.2022)
 
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России

Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав Российской Федерации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМониторы с итогами голосования на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ
Мониторы с итогами голосования на внеплановом пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики в состав России и образовании нового субъекта РФ.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд страны признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.
Люди идут на митинг Своих не бросаем на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
России становится больше
 
Донецкая Народная РеспубликаГосдума РФРеферендум в ДонбассеПолитикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала