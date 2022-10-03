https://ria.ru/20221003/dnr-1821192193.html
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России
Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:58
2022-10-03T15:58
2022-10-03T16:12
донецкая народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
политика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821173845_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ff0d7860a568fcd306d0d0a66d45f603.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд страны признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821173845_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1f095982a56d9e869a7a03519c1b9c75.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, политика, россия
Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Политика, Россия
15:58 03.10.2022 (обновлено: 16:12 03.10.2022)
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России
Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав Российской Федерации