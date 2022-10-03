https://ria.ru/20221003/dnr-1821192193.html

Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России

Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

Госдума приняла конституционный закон о вхождении ДНР в состав России

Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:58

2022-10-03T15:58

2022-10-03T16:12

донецкая народная республика

госдума рф

референдум в донбассе

политика

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в понедельник единогласно приняла в первом чтении и в целом федеральный конституционный закон о принятии Донецкой Народной Республики в состав России и образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд страны признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ принят Госдумой на внеочередном заседании.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, политика, россия