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Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
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Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России
Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России
Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:32
2022-10-03T15:47
донецкая народная республика
россия
госдума рф
луганская народная республика
запорожская область
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали эти соглашения 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с момента подписания договоров. При этом каждый из документов "временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации".Согласно международным договорам:Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении новых регионов в состав России.Как заявил на заседании спикер Вячеслав Володин, права и свободы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей были попраны, у них отобрали возможность говорить на родном языке."Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", — добавил политик.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями должен также ратифицировать Совет Федерации. Заседание по этому поводу состоится 4 октября.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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донецкая народная республика, россия, госдума рф, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область
Донецкая Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область
14:32 03.10.2022 (обновлено: 15:47 03.10.2022)
 
Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России

Дума единогласно ратифицировала договоры о принятии четырех новых регионов в состав России

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Баннер референдума в ДНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Баннер референдума в ДНР. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали эти соглашения 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с момента подписания договоров. При этом каждый из документов "временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации".
Согласно международным договорам:
  • границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
  • до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
  • в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
  • российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
  • нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
  • официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
  • правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством;
  • граждане Украины, других стран и лица без гражданства, проживающие в новых субъектах, признаются гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться лицом без гражданства;
  • Россия гарантирует всем народам, проживающим в новых регионах право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.
Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении новых регионов в состав России.
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Как заявил на заседании спикер Вячеслав Володин, права и свободы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей были попраны, у них отобрали возможность говорить на родном языке.
"Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", — добавил политик.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями должен также ратифицировать Совет Федерации. Заседание по этому поводу состоится 4 октября.
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