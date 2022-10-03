https://ria.ru/20221003/dnr-1821163437.html

Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России

Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России

Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:32

2022-10-03T14:32

2022-10-03T15:47

донецкая народная республика

россия

госдума рф

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали эти соглашения 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с момента подписания договоров. При этом каждый из документов "временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации".Согласно международным договорам:Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении новых регионов в состав России.Как заявил на заседании спикер Вячеслав Володин, права и свободы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей были попраны, у них отобрали возможность говорить на родном языке."Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", — добавил политик.Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями должен также ратифицировать Совет Федерации. Заседание по этому поводу состоится 4 октября.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

запорожская область

херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, россия, госдума рф, луганская народная республика, запорожская область, херсонская область