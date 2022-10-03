14:32 03.10.2022 (обновлено: 15:47 03.10.2022)
Госдума ратифицировала договор о вхождении ДНР в состав России
Дума единогласно ратифицировала договоры о принятии четырех новых регионов в состав России
Баннер референдума в ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали эти соглашения 30 сентября. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области считаются принятыми в состав России с момента подписания договоров. При этом каждый из документов "временно применяется с даты подписания и вступает в силу с даты ратификации".
Согласно международным договорам:
- —границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
- —до 1 января 2026 года во всех четырех новых субъектах действует переходный период по урегулированию вопросов воинской обязанности и несения военной службы;
- —в те же сроки должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
- —российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
- —нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
- —официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
- —правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством;
- —граждане Украины, других стран и лица без гражданства, проживающие в новых субъектах, признаются гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться лицом без гражданства;
- —Россия гарантирует всем народам, проживающим в новых регионах право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.
Кроме того, сегодня Госдума рассмотрит четыре федеральных конституционных закона о вхождении новых регионов в состав России.
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Как заявил на заседании спикер Вячеслав Володин, права и свободы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей были попраны, у них отобрали возможность говорить на родном языке.
"Единственная возможность спасти жителей, проживающих на территориях четырех субъектов, в ЛНР, ДНР, Запорожской области и Херсонской области, — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации. Этого дня ждали долго. 30 лет. Давайте не будем это забывать", — добавил политик.
Договоры с ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями должен также ратифицировать Совет Федерации. Заседание по этому поводу состоится 4 октября.