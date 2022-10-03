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Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий - РИА Новости, 03.10.2022
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Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий
Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий - РИА Новости, 03.10.2022
Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на круглом столе по вопросам работы с детьми, имеющими опыт проживания в зоне военных... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:11
2022-10-03T17:11
общество
мария львова-белова
россия
сирия
донбасс
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на круглом столе по вопросам работы с детьми, имеющими опыт проживания в зоне военных действий, обратила внимание на вопросы адаптации и социализации детей, возвращенных из зон боевых действий, сообщила пресс-служба Института уполномоченного по правам ребенка."Мария Львова-Белова в своем выступлении подчеркнула особую актуальность поднятой темы, отметив, что она хорошо знакома институту детских омбудсменов. С 2018 года по поручению Президента России Уполномоченный занимается репатриацией детей из Сирии и Ирака", - говорится в пресс-релизе.Кроме того, она отметила, что с 2014 года региональные детские омбудсмены "активно участвуют в оказании поддержки детям и их семьям", эвакуированным из Донбасса, а в феврале 2022 года эта работа усилилась."Институт омбудсменов буквально стоял на передовой: встречали, размещали, занимались адресной помощью, и до сих пор уполномоченные сопровождают всех детей, которые прибыли к нам на территории", – приводит пресс-служба слова омбудсмена.Также, по ее данным, уполномоченный назвала несколько направлений, на которые, по ее мнению, следует обратить особое внимание, в том числе на вопросы психологической поддержки несовершеннолетних."Мы проводили интеграционную смену для подростков Донбасса, и у детей был колоссальный запрос на психологическое консультирование. 400 психологических сессий было проведено нашими психологами. Это действительно серьезный вызов, с которым надо работать", - сказала Львова-Белова.Следующее направление, по словам уполномоченного, – социальная и социокультурная реабилитация."Омбудсмен отметила, что необходимо не только помочь детям адаптироваться к обществу, но и самому обществу адаптироваться к ним", - сообщила пресс-служба.По данным Львовой-Беловой, прежде всего, это касается школьных и студенческих коллективов."Также важна уважительная позиция взрослых – воспитателей, учителей, вожатых", - подчеркнула омбудсмен.Особую "зону риска" уполномоченный видит в обеспечении образовательных потребностей детей."Это связано как с серьезными пробелами в знаниях, так и с полным их отсутствием, что в большей степени касается несовершеннолетних, репатриированных из Сирии и Ирака. В связи с этим Мария Львова-Белова призвала к поиску новых, более эффективных форм работы", - следует из пресс-релиза.Также детский омбудсмен представила участникам встречи недавно созданный при поддержке президента РФ центр развития программ социализации подростков, который в том числе будет заниматься обозначенными направлениями."Его задача – стать методическим центром. Это поддержка и распространение существующих практик, поиск и разработка новых, формирование экспертного сообщества, обучение специалистов", – сказала она, призвав коллег развивать сотрудничество с новой структурой.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820316461.html
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общество, мария львова-белова, россия, сирия, донбасс
Общество, Мария Львова-Белова, Россия, Сирия, Донбасс
17:11 03.10.2022
 
Львова-Белова подняла вопросы адаптации детей из зон боевых действий

Омбудсмен Львова-Белова подняла вопрос адаптации детей из зон боевых действий

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
CC0 / AAA333 /
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова на круглом столе по вопросам работы с детьми, имеющими опыт проживания в зоне военных действий, обратила внимание на вопросы адаптации и социализации детей, возвращенных из зон боевых действий, сообщила пресс-служба Института уполномоченного по правам ребенка.
"Мария Львова-Белова в своем выступлении подчеркнула особую актуальность поднятой темы, отметив, что она хорошо знакома институту детских омбудсменов. С 2018 года по поручению Президента России Уполномоченный занимается репатриацией детей из Сирии и Ирака", - говорится в пресс-релизе.
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Кроме того, она отметила, что с 2014 года региональные детские омбудсмены "активно участвуют в оказании поддержки детям и их семьям", эвакуированным из Донбасса, а в феврале 2022 года эта работа усилилась.
"Институт омбудсменов буквально стоял на передовой: встречали, размещали, занимались адресной помощью, и до сих пор уполномоченные сопровождают всех детей, которые прибыли к нам на территории", – приводит пресс-служба слова омбудсмена.
Также, по ее данным, уполномоченный назвала несколько направлений, на которые, по ее мнению, следует обратить особое внимание, в том числе на вопросы психологической поддержки несовершеннолетних.
"Мы проводили интеграционную смену для подростков Донбасса, и у детей был колоссальный запрос на психологическое консультирование. 400 психологических сессий было проведено нашими психологами. Это действительно серьезный вызов, с которым надо работать", - сказала Львова-Белова.
Следующее направление, по словам уполномоченного, – социальная и социокультурная реабилитация.
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"Омбудсмен отметила, что необходимо не только помочь детям адаптироваться к обществу, но и самому обществу адаптироваться к ним", - сообщила пресс-служба.
По данным Львовой-Беловой, прежде всего, это касается школьных и студенческих коллективов.
"Также важна уважительная позиция взрослых – воспитателей, учителей, вожатых", - подчеркнула омбудсмен.
Особую "зону риска" уполномоченный видит в обеспечении образовательных потребностей детей.
"Это связано как с серьезными пробелами в знаниях, так и с полным их отсутствием, что в большей степени касается несовершеннолетних, репатриированных из Сирии и Ирака. В связи с этим Мария Львова-Белова призвала к поиску новых, более эффективных форм работы", - следует из пресс-релиза.
Также детский омбудсмен представила участникам встречи недавно созданный при поддержке президента РФ центр развития программ социализации подростков, который в том числе будет заниматься обозначенными направлениями.
"Его задача – стать методическим центром. Это поддержка и распространение существующих практик, поиск и разработка новых, формирование экспертного сообщества, обучение специалистов", – сказала она, призвав коллег развивать сотрудничество с новой структурой.
уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
25 августа, 04:26
Львова-Белова рассказала про центр для поддержки подростков в Донецке
 
ОбществоМария Львова-БеловаРоссияСирияДонбасс
 
 
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