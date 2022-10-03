Эксперт посоветовал брать за границу наличные или карты зарубежных банков
Эксперт Никонов: при поездках за границу лучше брать наличные или карты зарубежных банков
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россиянам при поездках за границу лучше брать наличную валюту или заблаговременно озаботиться оформлением карты в одном из зарубежных банков, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.
Банкоматы Nosto в Финляндии с 3 октября перестали обслуживать карты UnionPay, сообщил ранее в понедельник РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо. Nosto была единственной компанией в Финляндии, работавшая с картами это китайской системы. По словам Лепо, причиной стал повышенный спрос на наличные со стороны россиян.
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"Прогнозировать какое-то развитие ситуации очень сложно. Скорее всего, тренд на распространение запретов продолжится. Единственными официальными способами оплаты остаются наличные и использование личной карты, открытой в иностранном банке", - советует Никонов.
Сложно прогнозировать, когда прием карты UnionPay в Финляндии будет возобновлен, соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. "Возможно, что будут введены какие-либо механизмы контроля за объемом снятия наличности", - предположил он.
В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.
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