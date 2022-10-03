https://ria.ru/20221003/dengi-1821190179.html

Эксперт посоветовал брать за границу наличные или карты зарубежных банков

Эксперт посоветовал брать за границу наличные или карты зарубежных банков - РИА Новости, 03.10.2022

Эксперт посоветовал брать за границу наличные или карты зарубежных банков

Россиянам при поездках за границу лучше брать наличную валюту или заблаговременно озаботиться оформлением карты в одном из зарубежных банков, поделился мнением... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:54

2022-10-03T15:54

2022-10-03T15:54

экономика

финляндия

россия

visa, inc.

mastercard, inc.

технологии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россиянам при поездках за границу лучше брать наличную валюту или заблаговременно озаботиться оформлением карты в одном из зарубежных банков, поделился мнением с РИА Новости генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.Банкоматы Nosto в Финляндии с 3 октября перестали обслуживать карты UnionPay, сообщил ранее в понедельник РИА Новости представитель владеющей банкоматами Nokas CMS Ристо Лепо. Nosto была единственной компанией в Финляндии, работавшая с картами это китайской системы. По словам Лепо, причиной стал повышенный спрос на наличные со стороны россиян."Прогнозировать какое-то развитие ситуации очень сложно. Скорее всего, тренд на распространение запретов продолжится. Единственными официальными способами оплаты остаются наличные и использование личной карты, открытой в иностранном банке", - советует Никонов.Сложно прогнозировать, когда прием карты UnionPay в Финляндии будет возобновлен, соглашается заместитель директора Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Сергей Тростьянский. "Возможно, что будут введены какие-либо механизмы контроля за объемом снятия наличности", - предположил он.В начале марта международные системы Visa и Mastercard сообщили, что приостанавливают операции в России. С тех пор карты этих систем, выданные российскими банками, не принимаются за рубежом. На этом фоне многие банки объявили о планах выдавать карты платежной системы UnionPay, однако возможности таких карт также ограничены. Например, многие иностранные онлайн-магазины блокируют любые платежи с выпущенных в России карт, включая UnionPay.

https://ria.ru/20220316/visa-1778361424.html

https://ria.ru/20220928/schet-1819953322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, финляндия, россия, visa, inc., mastercard, inc., технологии, санкции в отношении россии