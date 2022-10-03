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В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии - РИА Новости, 03.10.2022
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В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии
В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии - РИА Новости, 03.10.2022
В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии
Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:16
2022-10-03T19:32
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство dpa.Отмечается, что демонстранты прошли маршем от Потсдамской площади через центр города с лозунгом "Отопление, хлеб и мир - протестуем вместо того, чтобы мерзнуть". По данным полиции, в митинге приняли участие до 1,4 тысячи человек.Правоохранители сообщили о единичных столкновениях участников митинга и нескольких арестах. Однако, как сообщили правоохранители, демонстрация в основном прошла без беспорядков.По данным агентства, на плакатах митингующих были требования против поставок оружия, а также призывы остановить экономическую войну и перевооружение. У участников протестной акции были логотипы Германской коммунистической партии (DKP) и Антифашистского движения.
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
19:16 03.10.2022 (обновлено: 19:32 03.10.2022)
 
В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии

DPA: в Берлине 1400 человек пришли на акцию против политики правительства ФРГ

© AFP 2022 / Paul ZinkenАвтомобили полиции в Берлине
Автомобили полиции в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / Paul Zinken
Автомобили полиции в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство dpa.
Отмечается, что демонстранты прошли маршем от Потсдамской площади через центр города с лозунгом "Отопление, хлеб и мир - протестуем вместо того, чтобы мерзнуть". По данным полиции, в митинге приняли участие до 1,4 тысячи человек.
Правоохранители сообщили о единичных столкновениях участников митинга и нескольких арестах. Однако, как сообщили правоохранители, демонстрация в основном прошла без беспорядков.
По данным агентства, на плакатах митингующих были требования против поставок оружия, а также призывы остановить экономическую войну и перевооружение. У участников протестной акции были логотипы Германской коммунистической партии (DKP) и Антифашистского движения.
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