https://ria.ru/20221003/demonstratsiya-1821261874.html

В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии

В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии - РИА Новости, 03.10.2022

В Берлине прошла демонстрация против политики правительства Германии

Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:16

2022-10-03T19:16

2022-10-03T19:32

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БЕРЛИН, 3 окт - РИА Новости. Демонстрация против антикризисной политики правительства ФРГ прошла в Берлине, в ней приняли участие до 1,4 тысячи человек, сообщило немецкое информагентство dpa.Отмечается, что демонстранты прошли маршем от Потсдамской площади через центр города с лозунгом "Отопление, хлеб и мир - протестуем вместо того, чтобы мерзнуть". По данным полиции, в митинге приняли участие до 1,4 тысячи человек.Правоохранители сообщили о единичных столкновениях участников митинга и нескольких арестах. Однако, как сообщили правоохранители, демонстрация в основном прошла без беспорядков.По данным агентства, на плакатах митингующих были требования против поставок оружия, а также призывы остановить экономическую войну и перевооружение. У участников протестной акции были логотипы Германской коммунистической партии (DKP) и Антифашистского движения.

https://ria.ru/20220925/germaniya-1819383907.html

берлин (город)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, берлин (город), германия