На Украине завели дело на телеведущего "Луганск-24" за поддержку России
На Украине завели дело против телеведущего "Луганск-24" за поддержку спецоперации России
Судебный молоток. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. На Украине завели уголовное дело в отношении ведущего телеканала "Луганск-24" за поддержку спецоперации России, сообщили в понедельник в офисе украинского генпрокурора.
"С начала полномасштабного российского вторжения в Украину житель Луганска в своей "профессиональной" деятельности активно поддерживает государство-агрессора, оккупационную администрацию и их вооруженные формирования. Пророссийский пропагандист является "лицом" телеканала "Луганск 24" так называемой "государственной телевизионной радиовещательной компании ЛНР", - говорится в сообщении офиса генпрокурора в Telegram-канале.
По информации ведомства, в отношении мужчины заведено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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