https://ria.ru/20221003/chekhiya-1821177264.html

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России - РИА Новости, 03.10.2022

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России

В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:15

2022-10-03T15:15

2022-10-03T15:15

мид чехии

россия

в мире

украина

евросоюз

нато

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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ, говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его сайте в понедельник."В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть территорию РФ", - говорится в заявлении МИД Чехии.

https://ria.ru/20220928/ssha-1820044622.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мид чехии, россия, в мире, украина, евросоюз, нато