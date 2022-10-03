https://ria.ru/20221003/chekhiya-1821177264.html
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России
В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:15
2022-10-03T15:15
2022-10-03T15:15
мид чехии
россия
в мире
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нато
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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ, говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его сайте в понедельник."В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть территорию РФ", - говорится в заявлении МИД Чехии.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мид чехии, россия, в мире, украина, евросоюз, нато
МИД Чехии, Россия, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок