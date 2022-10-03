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МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России - РИА Новости, 03.10.2022
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МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России - РИА Новости, 03.10.2022
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России
В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:15
2022-10-03T15:15
мид чехии
россия
в мире
украина
евросоюз
нато
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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ, говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его сайте в понедельник."В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть территорию РФ", - говорится в заявлении МИД Чехии.
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мид чехии, россия, в мире, украина, евросоюз, нато
МИД Чехии, Россия, В мире, Украина, Евросоюз, НАТО
15:15 03.10.2022
 
МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России

МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве
Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза на территории посольства Чехии в Москве. Архивное фото
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ПРАГА, 3 окт – РИА Новости. В связи с возможным ухудшением ситуации с безопасностью в РФ, МИД Чехии призвал своих граждан покинуть территорию России и воздержаться от поездок в РФ, говорится в заявлении дипведомства, опубликованном на его сайте в понедельник.
"В связи с продолжающимся военным вторжением РФ на Украину и возможной угрозой ухудшения ситуации с безопасностью в РФ, прежде всего, для граждан стран ЕС и НАТО, МИД Чехии настоятельно рекомендует гражданам Чехии воздержаться от поездок в РФ. МИД Чехии призывает граждан Чехии покинуть территорию РФ", - говорится в заявлении МИД Чехии.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 13:21
Посольство США призвало американцев немедленно покинуть Россию
 
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