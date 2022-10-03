https://ria.ru/20221003/buryatiya-1821083758.html

Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом

Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом - РИА Новости, 03.10.2022

Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом

Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:13

2022-10-03T16:13

2022-10-03T16:13

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КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.Накануне глава Бурятии и чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в РФ Милан Радж Туладхар провели встречу и обсудили перспективные направления сотрудничества."Это открытие авиасообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате обсуждения этого вопроса", — сказал Цыденов."Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ — Катманду. Туризм между двумя странами будет развиваться", — отметил он.По словам главы Бурятии, в России есть желающие поехать в Непал, а там, в свою очередь, очень много мечтающих побывать на Байкале.

https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, туризм, непал, улан-удэ, россия, республика бурятия