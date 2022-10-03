https://ria.ru/20221003/buryatiya-1821083758.html
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом
Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:13
2022-10-03T16:13
2022-10-03T16:13
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КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.Накануне глава Бурятии и чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в РФ Милан Радж Туладхар провели встречу и обсудили перспективные направления сотрудничества."Это открытие авиасообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате обсуждения этого вопроса", — сказал Цыденов."Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ — Катманду. Туризм между двумя странами будет развиваться", — отметил он.По словам главы Бурятии, в России есть желающие поехать в Непал, а там, в свою очередь, очень много мечтающих побывать на Байкале.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, непал, улан-удэ, россия, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Непал, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом для развития туризма