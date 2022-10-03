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Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221003/buryatiya-1821083758.html
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом - РИА Новости, 03.10.2022
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом
Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:13
2022-10-03T16:13
туризм
новости - туризм
туризм
непал
улан-удэ
россия
республика бурятия
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КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.Накануне глава Бурятии и чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в РФ Милан Радж Туладхар провели встречу и обсудили перспективные направления сотрудничества."Это открытие авиасообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате обсуждения этого вопроса", — сказал Цыденов."Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ — Катманду. Туризм между двумя странами будет развиваться", — отметил он.По словам главы Бурятии, в России есть желающие поехать в Непал, а там, в свою очередь, очень много мечтающих побывать на Байкале.
https://ria.ru/20221003/kuba-1820692678.html
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улан-удэ
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новости - туризм, туризм, непал, улан-удэ, россия, республика бурятия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, Непал, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия
16:13 03.10.2022
 
Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом

Власти Бурятии предлагают открыть авиасообщение с Непалом для развития туризма

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в медиабанкМыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области
Мыс Бурхан, скала Шаманка на острове Ольхон в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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КРАСНОЯРСК, 3 окт — РИА Новости. Власти Бурятии предложили открыть авиасообщение с Непалом, сообщает пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу региона Алексея Цыденова.
Накануне глава Бурятии и чрезвычайный и полномочный посол Республики Непал в РФ Милан Радж Туладхар провели встречу и обсудили перспективные направления сотрудничества.
"Это открытие авиасообщения с Непалом. Теперь будем работать с нашими авиационными компаниями уже в формате обсуждения этого вопроса", — сказал Цыденов.
"Поскольку сейчас Улан-Удэ уже является воротами в Азию, мы предлагаем открыть рейс Улан-Удэ — Катманду. Туризм между двумя странами будет развиваться", — отметил он.
По словам главы Бурятии, в России есть желающие поехать в Непал, а там, в свою очередь, очень много мечтающих побывать на Байкале.
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