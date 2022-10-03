https://ria.ru/20221003/britaniya-1821100160.html

Британские власти отказались снижать налоги для богатых

Британские власти отказались снижать налоги для богатых - РИА Новости, 03.10.2022

Британские власти отказались снижать налоги для богатых

Британское правительство отказалось от снижения налогов для богатых из-за недовольства населения, сообщил глава британского минфина Квази Квартенг. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:17

2022-10-03T11:17

2022-10-03T11:17

экономика

великобритания

лиз трасс

кваси квартенг

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Британское правительство отказалось от снижения налогов для богатых из-за недовольства населения, сообщил глава британского минфина Квази Квартенг.Ранее он представил в парламенте "план поддержки" экономики страны, который подразумевает масштабное снижение налогов. Квартенг заявил об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с прежних 19%, а также о снижении налога с 45% до 40% на доходы свыше 150 тысяч фунтов в год, что могло стоить правительству около 2 млрд фунтов в год. Об отмене второй меры Квартенг сообщил в понедельник утром, несмотря на ранние заявления премьер-министра Великобритании Лиз Трасс о приверженности изначальному плану поддержки экономики."Наш план поддержки экономики устанавливает новый подход к созданию более процветающей экономики: от поддержки британского бизнеса до снижения налогового бремени для самых низкооплачиваемых. Однако очевидно, что отмена налоговой ставки в размере 45% стала отвлекающим фактором от нашей главной миссии по решению проблем, с которыми сталкивается наша страна. Таким образом, я объявляю, что мы не отменим налоговую ставку в размере 45%", - написал он в своем Twitter-аккаунте.По словам Квартенга, правительство "прислушалось" к общественным настроениям и теперь сосредоточится на реализации основных мер нового плана поддержки британской экономики.В связи с принятым планом правительство Трасс столкнулось со шквалом критики, поскольку после его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Телеканал Sky News ранее сообщал, что в британском парламенте предпринимаются шаги для проведения вотума недоверия Трасс из-за нового плана правительства по поддержке экономики страны.

https://ria.ru/20220929/trass-1820244284.html

https://ria.ru/20220927/funt-1819752574.html

великобритания

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, великобритания, лиз трасс, кваси квартенг