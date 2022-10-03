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ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях - РИА Новости, 03.10.2022
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ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях
ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях - РИА Новости, 03.10.2022
ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях
ЦИК РФ заинтересовал опыт Бразилии в работе с соцсетями по борьбе с фейками в рамках выборных процессов, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T22:39
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ заинтересовал опыт Бразилии в работе с соцсетями по борьбе с фейками в рамках выборных процессов, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.Накануне в Бразилии прошли выборы президента. Андреев побывал на ряде избирательных участков в качестве наблюдателя.У Верховного избирательного суда Бразилии в рамках выборов были установлены контакты и партнерства с WhatsApp, Twitter и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) для борьбы с фейками и дезинформацией. Telegram впервые в своей истории адаптировал эксклюзивно под Бразилию мониторинг контента в группах."Тема фейков присутствует во многих странах и она значима и для ЦИК РФ. Мы с ней тоже сталкиваемся, и в рамках работы информационного центра ЦИК в единые дни голосования постоянно опровергаем фейковые сообщения в соцсетях и интернете", - сказал Андреев."Нам был интересен опыт взаимодействия Высшего избирательного суда с точки зрения выстраивания партнерских отношений со структурами, которые осуществляют мониторинг за фейками, и с платформами, которые их распространяют", - добавил он.Андреев отметил, что в России система выстроена по-другому - взаимодействие ведется через Роскомнадзор. "Надо подумать, насколько этот опыт Бразилии применим в России и в каком формате, но этот опыт интересен", - сказал он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html
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технологии, россия, бразилия, цик рф, whatsapp inc., twitter, в мире
Технологии, Россия, Бразилия, ЦИК РФ, WhatsApp Inc., Twitter, В мире
22:39 03.10.2022 (обновлено: 22:51 03.10.2022)
 
ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях

ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях во время выборов

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ заинтересовал опыт Бразилии в работе с соцсетями по борьбе с фейками в рамках выборных процессов, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.
Накануне в Бразилии прошли выборы президента. Андреев побывал на ряде избирательных участков в качестве наблюдателя.
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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У Верховного избирательного суда Бразилии в рамках выборов были установлены контакты и партнерства с WhatsApp, Twitter и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) для борьбы с фейками и дезинформацией. Telegram впервые в своей истории адаптировал эксклюзивно под Бразилию мониторинг контента в группах.
"Тема фейков присутствует во многих странах и она значима и для ЦИК РФ. Мы с ней тоже сталкиваемся, и в рамках работы информационного центра ЦИК в единые дни голосования постоянно опровергаем фейковые сообщения в соцсетях и интернете", - сказал Андреев.
"Нам был интересен опыт взаимодействия Высшего избирательного суда с точки зрения выстраивания партнерских отношений со структурами, которые осуществляют мониторинг за фейками, и с платформами, которые их распространяют", - добавил он.
Андреев отметил, что в России система выстроена по-другому - взаимодействие ведется через Роскомнадзор. "Надо подумать, насколько этот опыт Бразилии применим в России и в каком формате, но этот опыт интересен", - сказал он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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