https://ria.ru/20221003/braziliya-1821298285.html

ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях

ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях - РИА Новости, 03.10.2022

ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях

ЦИК РФ заинтересовал опыт Бразилии в работе с соцсетями по борьбе с фейками в рамках выборных процессов, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T22:39

2022-10-03T22:39

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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ заинтересовал опыт Бразилии в работе с соцсетями по борьбе с фейками в рамках выборных процессов, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.Накануне в Бразилии прошли выборы президента. Андреев побывал на ряде избирательных участков в качестве наблюдателя.У Верховного избирательного суда Бразилии в рамках выборов были установлены контакты и партнерства с WhatsApp, Twitter и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) для борьбы с фейками и дезинформацией. Telegram впервые в своей истории адаптировал эксклюзивно под Бразилию мониторинг контента в группах."Тема фейков присутствует во многих странах и она значима и для ЦИК РФ. Мы с ней тоже сталкиваемся, и в рамках работы информационного центра ЦИК в единые дни голосования постоянно опровергаем фейковые сообщения в соцсетях и интернете", - сказал Андреев."Нам был интересен опыт взаимодействия Высшего избирательного суда с точки зрения выстраивания партнерских отношений со структурами, которые осуществляют мониторинг за фейками, и с платформами, которые их распространяют", - добавил он.Андреев отметил, что в России система выстроена по-другому - взаимодействие ведется через Роскомнадзор. "Надо подумать, насколько этот опыт Бразилии применим в России и в каком формате, но этот опыт интересен", - сказал он.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html

https://ria.ru/20220916/feyki-1817316206.html

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