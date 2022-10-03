22:39 03.10.2022 (обновлено: 22:51 03.10.2022)
ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях
ЦИК России заинтересовался опытом Бразилии в борьбе с фейками в соцсетях во время выборов
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
Накануне в Бразилии прошли выборы президента. Андреев побывал на ряде избирательных участков в качестве наблюдателя.
У Верховного избирательного суда Бразилии в рамках выборов были установлены контакты и партнерства с WhatsApp, Twitter и Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) для борьбы с фейками и дезинформацией. Telegram впервые в своей истории адаптировал эксклюзивно под Бразилию мониторинг контента в группах.
"Тема фейков присутствует во многих странах и она значима и для ЦИК РФ. Мы с ней тоже сталкиваемся, и в рамках работы информационного центра ЦИК в единые дни голосования постоянно опровергаем фейковые сообщения в соцсетях и интернете", - сказал Андреев.
"Нам был интересен опыт взаимодействия Высшего избирательного суда с точки зрения выстраивания партнерских отношений со структурами, которые осуществляют мониторинг за фейками, и с платформами, которые их распространяют", - добавил он.
Андреев отметил, что в России система выстроена по-другому - взаимодействие ведется через Роскомнадзор. "Надо подумать, насколько этот опыт Бразилии применим в России и в каком формате, но этот опыт интересен", - сказал он.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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