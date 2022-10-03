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Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару - РИА Новости, 03.10.2022
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Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару
Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару - РИА Новости, 03.10.2022
Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал особенно важным сотрудничество с Россией в части обеспечения удобрениями и топливом. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:21
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в мире
россия
бразилия
жаир болсонару
владимир путин
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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал особенно важным сотрудничество с Россией в части обеспечения удобрениями и топливом."Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я три часа разговаривал с президентом Путиным в феврале о поставках дизеля и других темах", — сказал Болсонару, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.При этом он не стал говорить о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись обещанием сообщить новую информацию, если она появится.В конце июня президенты России и Бразилии обсудили по телефону проблематику глобальной продовольственной безопасности, и Путин подчеркнул, что Москва привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
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"Россия для нас жизненно необходима" — лидер Бразилии об отношениях стран
"Россия для нас жизненно необходима" — лидер Бразилии об отношениях стран
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в мире, россия, бразилия, жаир болсонару, владимир путин
В мире, Россия, Бразилия, Жаир Болсонару, Владимир Путин
08:21 03.10.2022 (обновлено: 12:25 03.10.2022)
 
Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару

Болсонару: сотрудничество с Россией в вопросе удобрений жизненно необходимо для Бразилии

Читать ria.ru в
БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал особенно важным сотрудничество с Россией в части обеспечения удобрениями и топливом.
"Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я три часа разговаривал с президентом Путиным в феврале о поставках дизеля и других темах", — сказал Болсонару, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.
При этом он не стал говорить о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись обещанием сообщить новую информацию, если она появится.
В конце июня президенты России и Бразилии обсудили по телефону проблематику глобальной продовольственной безопасности, и Путин подчеркнул, что Москва привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.
Женщина голосует во время всеобщих выборов в Бразилии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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В миреРоссияБразилияЖаир БолсонаруВладимир Путин
 
 
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