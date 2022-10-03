https://ria.ru/20221003/braziliya-1821064645.html

Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару

Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару - РИА Новости, 03.10.2022

Бразилии жизненно необходимо сотрудничать с Россией, заявил Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал особенно важным сотрудничество с Россией в части обеспечения удобрениями и топливом. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:21

2022-10-03T08:21

2022-10-03T12:25

в мире

россия

бразилия

жаир болсонару

владимир путин

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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал особенно важным сотрудничество с Россией в части обеспечения удобрениями и топливом."Россия жизненно необходима для нас в вопросе удобрений. Я три часа разговаривал с президентом Путиным в феврале о поставках дизеля и других темах", — сказал Болсонару, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости.При этом он не стал говорить о новых возможных соглашениях с Россией, ограничившись обещанием сообщить новую информацию, если она появится.В конце июня президенты России и Бразилии обсудили по телефону проблематику глобальной продовольственной безопасности, и Путин подчеркнул, что Москва привержена обязательствам по бесперебойным поставкам удобрений бразильским аграриям.

https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html

россия

бразилия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Россия для нас жизненно необходима" — лидер Бразилии об отношениях стран "Россия для нас жизненно необходима" — лидер Бразилии об отношениях стран 2022-10-03T08:21 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, бразилия, жаир болсонару, владимир путин