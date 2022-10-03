https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html
В Бразилии состоится второй тур президентских выборов
В Бразилии состоится второй тур президентских выборов - РИА Новости, 03.10.2022
В Бразилии состоится второй тур президентских выборов
Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:37
2022-10-03T03:37
2022-10-03T07:50
бразилия
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны."Выборы математически определены. Второй тур", — отмечается в надписи в официальном приложении суда.Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Второй тур запланирован на 30 октября.Пока подсчитано 97,45 процента бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93 процента, за ним идет действующий глава государства Жаир Болсонару с 43,63 процента голосов.При этом ранее опросы общественного мнения стабильно показывали победу кандидата от левых сил Лулы да Силвы причем с большим отрывом.Действующий глава государства, в свою очередь, усомнился в достоверности опросов.Для победы в первом туре требовалось набрать свыше 50 процентов.Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки избирателей.
https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html
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бразилия, в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
Бразилия, В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
03:37 03.10.2022 (обновлено: 07:50 03.10.2022)
В Бразилии состоится второй тур президентских выборов
В Бразилии состоится второй тур выборов с участием Болсонару и Лулы да Сильвы
БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны.
"Выборы математически определены. Второй тур", — отмечается в надписи в официальном приложении суда.
Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Второй тур запланирован на 30 октября.
Пока подсчитано 97,45 процента бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93 процента, за ним идет действующий глава государства Жаир Болсонару с 43,63 процента голосов.
При этом ранее опросы общественного мнения стабильно показывали победу кандидата от левых сил Лулы да Силвы причем с большим отрывом.
"Во время всей этой кампании мы были впереди, согласно опросам общественного мнения всех институтов, включая те, которые не хотели, чтобы мы победили. И мне всегда казалось, что мы победим на этих выборах, и хочу сказать вам, что мы выиграем эти выборы. Это всего лишь отсрочка", — заявил он, комментируя результаты.
Действующий глава государства, в свою очередь, усомнился в достоверности опросов.
"Мы одержали победу над ложью, теперь у нас второй тур впереди", — отметил Болсонару.
Для победы в первом туре требовалось набрать свыше 50 процентов.
Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки избирателей.