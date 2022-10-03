https://ria.ru/20221003/braziliya-1821056263.html

В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

В Бразилии состоится второй тур президентских выборов - РИА Новости, 03.10.2022

В Бразилии состоится второй тур президентских выборов

Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:37

2022-10-03T03:37

2022-10-03T07:50

бразилия

в мире

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820995087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f7ff4f4bdf6747d38e59f1ef9c1e6b4e.jpg

БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Бразильцы изберут президента страны во втором туре, туда вышли действующий лидер Жаир Болсонару и Луис Инасиу Лула да Силва, сообщил Высший избирательный суд страны."Выборы математически определены. Второй тур", — отмечается в надписи в официальном приложении суда.Первый тур голосования в Бразилии прошел 2 октября. Второй тур запланирован на 30 октября.Пока подсчитано 97,45 процента бюллетеней, впереди — экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва с 47,93 процента, за ним идет действующий глава государства Жаир Болсонару с 43,63 процента голосов.При этом ранее опросы общественного мнения стабильно показывали победу кандидата от левых сил Лулы да Силвы причем с большим отрывом.Действующий глава государства, в свою очередь, усомнился в достоверности опросов.Для победы в первом туре требовалось набрать свыше 50 процентов.Остальные кандидаты в президенты далеко позади, многие из них не получили и одного процента поддержки избирателей.

https://ria.ru/20221002/braziliya-1820940158.html

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва