https://ria.ru/20221003/braziliya-1821054293.html

Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии

Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022

Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства, следует из итогов подсчета 70... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:18

2022-10-03T02:18

2022-10-03T02:20

в мире

луис инасиу лула да силва

жаир болсонару

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151813/81/1518138178_0:203:2052:1357_1920x0_80_0_0_7a4de596b2ac8e4c6dd3027ae676e46a.jpg

БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства, следует из итогов подсчета 70 процента бюллетеней.У Лулы да Силвы 45,74 процента голосов, у Болсонару — 45,51 процента.Данные говорят о том, что состоится второй тур выборов президента, так как никто из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.Второй тур намечен на 30 октября.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820249748.html

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия