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Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии
Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии - РИА Новости, 03.10.2022
Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства, следует из итогов подсчета 70... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:18
2022-10-03T02:18
2022-10-03T02:20
в мире
луис инасиу лула да силва
жаир болсонару
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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства, следует из итогов подсчета 70 процента бюллетеней.У Лулы да Силвы 45,74 процента голосов, у Болсонару — 45,51 процента.Данные говорят о том, что состоится второй тур выборов президента, так как никто из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.Второй тур намечен на 30 октября.
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в мире, луис инасиу лула да силва, жаир болсонару, бразилия
В мире, Луис Инасиу Лула да Силва, Жаир Болсонару, Бразилия
02:18 03.10.2022 (обновлено: 02:20 03.10.2022)
Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента Бразилии
Лула да Силва обошел Болсонару на выборах президента по итогам подсчёта 70% голосов
БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обогнал своего основного соперника Жаира Болсонару на выборах главы государства, следует из итогов подсчета 70 процента бюллетеней.
У Лулы да Силвы 45,74 процента голосов, у Болсонару — 45,51 процента.
Данные говорят о том, что состоится второй тур выборов президента, так как никто из кандидатов не набирает более 50 процентов голосов.
Второй тур намечен на 30 октября.