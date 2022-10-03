https://ria.ru/20221003/braziliya-1821052994.html
Болсонару вопреки опросам опережает Лулу да Силву на выборах президента
Болсонару вопреки опросам опережает Лулу да Силву на выборах президента - РИА Новости, 03.10.2022
Болсонару вопреки опросам опережает Лулу да Силву на выборах президента
Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вопреки опросам опережает своего основного оппонента Луиса Инасиу Лулу да Силву на выборах, набирая 46,31 процента РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T01:48
2022-10-03T01:48
2022-10-03T01:53
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вопреки опросам опережает своего основного оппонента Луиса Инасиу Лулу да Силву на выборах, набирая 46,31 процента голосов, следует из итогов подсчета 52,21 процента бюллетеней.Вместе с тем Лула да Силва сократил отставание, получая 44,86 процента голосов.Пока данные свидетельствуют о том, что состоится второй тур выборов, поскольку никто из кандидатов не набирает свыше 50 процентов голосов.Второй тур намечен на 30 октября.
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в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
01:48 03.10.2022 (обновлено: 01:53 03.10.2022)
Болсонару вопреки опросам опережает Лулу да Силву на выборах президента
Болсонару вопреки опросам опережает Лулу да Силву на выборах президента Бразилии
БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Действующий президент Бразилии Жаир Болсонару вопреки опросам опережает своего основного оппонента Луиса Инасиу Лулу да Силву на выборах, набирая 46,31 процента голосов, следует из итогов подсчета 52,21 процента бюллетеней.
Вместе с тем Лула да Силва сократил отставание, получая 44,86 процента голосов.
Пока данные свидетельствуют о том, что состоится второй тур выборов, поскольку никто из кандидатов не набирает свыше 50 процентов голосов.
Второй тур намечен на 30 октября.