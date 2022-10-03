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Болсонару опережает Лулу да Силву на выборах президента
Болсонару опережает Лулу да Силву на выборах президента - РИА Новости, 03.10.2022
Болсонару опережает Лулу да Силву на выборах президента
Действующий президент Жаир Болсонару набирает на выборах президента Бразилии 48,21 процента голосов, следует из итогов подсчета более 12 процентов бюллетеней. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T01:00
2022-10-03T01:00
2022-10-03T01:09
в мире
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
бразилия
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БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Действующий президент Жаир Болсонару набирает на выборах президента Бразилии 48,21 процента голосов, следует из итогов подсчета более 12 процентов бюллетеней.Его основного соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 43,04 процента проголосовавших.Таким образом, никто из кандидатов пока не побеждает в первом туре, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50 процентов.Второй тур намечен на 30 октября.
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в мире, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, бразилия
В мире, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Бразилия
01:00 03.10.2022 (обновлено: 01:09 03.10.2022)
Болсонару опережает Лулу да Силву на выборах президента
Болсонару опережает Лулу да Силву после подсчета более 12% голосов на выборах президента
БРАЗИЛИА, 3 окт — РИА Новости. Действующий президент Жаир Болсонару набирает на выборах президента Бразилии 48,21 процента голосов, следует из итогов подсчета более 12 процентов бюллетеней.
Его основного соперника Луиса Инасиу Лулу да Силву поддержали 43,04 процента проголосовавших.
Таким образом, никто из кандидатов пока не побеждает в первом туре, свидетельствуют данные Высшего избирательного суда. Для победы в первом туре необходимо набрать свыше 50 процентов.
Второй тур намечен на 30 октября.