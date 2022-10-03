07:31 03.10.2022 (обновлено: 12:27 03.10.2022)
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент
Партия ГЕРБ лидирует на выборах в парламент Болгарии после обработки 99% протоколов
© AP Photo / Visar KryeziuБойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03% протоколов.
Коалиция ГЕРБ и "Союза демократических сил" набирает 25,43% голосов. Второе место с 20,21% голосов занимает партия премьер-министра в отставке Кирила Петкова "Продолжаем перемены".
Правительство Болгарии ушло в отставку 27 июня после вынесения вотума недоверия в парламенте. Петков возложил ответственность за провалы в экономике и финансах на трех болгарских политиков и посла России Элеонору Митрофанову.
Также в конце июня Петков заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы, но сформировать коалицию удалось только в ноябре.
Вчера, 00:41Процедура выборов парламента Болгарии