https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821061746.html

Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент

Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 03.10.2022

Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент

Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03%... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:31

2022-10-03T07:31

2022-10-03T12:27

в мире

бойко борисов

болгария

кирил петков

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03% протоколов.Коалиция ГЕРБ и "Союза демократических сил" набирает 25,43% голосов. Второе место с 20,21% голосов занимает партия премьер-министра в отставке Кирила Петкова "Продолжаем перемены".Правительство Болгарии ушло в отставку 27 июня после вынесения вотума недоверия в парламенте. Петков возложил ответственность за провалы в экономике и финансах на трех болгарских политиков и посла России Элеонору Митрофанову.Также в конце июня Петков заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы, но сформировать коалицию удалось только в ноябре.

https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html

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в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков