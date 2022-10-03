Рейтинг@Mail.ru
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/bolgariya-1821061746.html
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент - РИА Новости, 03.10.2022
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент
Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03%... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T07:31
2022-10-03T12:27
в мире
бойко борисов
болгария
кирил петков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821033144_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_45c4fbb80c80b1210521e4d99654586d.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03% протоколов.Коалиция ГЕРБ и "Союза демократических сил" набирает 25,43% голосов. Второе место с 20,21% голосов занимает партия премьер-министра в отставке Кирила Петкова "Продолжаем перемены".Правительство Болгарии ушло в отставку 27 июня после вынесения вотума недоверия в парламенте. Петков возложил ответственность за провалы в экономике и финансах на трех болгарских политиков и посла России Элеонору Митрофанову.Также в конце июня Петков заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы, но сформировать коалицию удалось только в ноябре.
https://ria.ru/20221002/vybory-1820658208.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821033144_117:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ef9f81314b64104627bb7722edca6f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бойко борисов, болгария, кирил петков
В мире, Бойко Борисов, Болгария, Кирил Петков
07:31 03.10.2022 (обновлено: 12:27 03.10.2022)
 
Партия экс-премьера Болгарии Борисова ГЕРБ лидирует на выборах в парламент

Партия ГЕРБ лидирует на выборах в парламент Болгарии после обработки 99% протоколов

© AP Photo / Visar KryeziuБойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
Бойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бойко Борисов покидает избирательный участок в городе Банкя после голосования на парламентских выборах в Болгарии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Партия бывшего премьер-министра Болгарии Бойко Борисова ГЕРБ лидирует на внеочередных парламентских выборах, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 99,03% протоколов.
Коалиция ГЕРБ и "Союза демократических сил" набирает 25,43% голосов. Второе место с 20,21% голосов занимает партия премьер-министра в отставке Кирила Петкова "Продолжаем перемены".
Правительство Болгарии ушло в отставку 27 июня после вынесения вотума недоверия в парламенте. Петков возложил ответственность за провалы в экономике и финансах на трех болгарских политиков и посла России Элеонору Митрофанову.
Также в конце июня Петков заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие.
В 2021 году в Болгарии трижды проходили досрочные парламентские выборы, но сформировать коалицию удалось только в ноябре.
Народное собрание Болгарии в Софии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
Вчера, 00:41
Процедура выборов парламента Болгарии
 
В миреБойко БорисовБолгарияКирил Петков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала