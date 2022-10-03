https://ria.ru/20221003/blok-1821117928.html

Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю

Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю - РИА Новости, 03.10.2022

Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания нового альянса в противовес России и Китаю, заявил, что создание новых блоков не... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T12:25

2022-10-03T12:25

2022-10-03T12:29

россия

китай

в мире

эммануэль макрон

франция

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания нового альянса в противовес России и Китаю, заявил, что создание новых блоков не будет способствовать разрядке ситуации."Создание новых блоков, безусловно, не будет способствовать стабильности и предсказуемости и разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас живем. Это в любом случае", - сказал он журналистам.Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон якобы предпринимают попытки создать новый блок с целью противостояния РФ и КНР.

https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html

россия

китай

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, китай, в мире, эммануэль макрон, франция, дмитрий песков