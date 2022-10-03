https://ria.ru/20221003/blok-1821117928.html
Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю
Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю - РИА Новости, 03.10.2022
Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания нового альянса в противовес России и Китаю, заявил, что создание новых блоков не... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:25
2022-10-03T12:25
2022-10-03T12:29
россия
китай
в мире
эммануэль макрон
франция
дмитрий песков
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность создания нового альянса в противовес России и Китаю, заявил, что создание новых блоков не будет способствовать разрядке ситуации."Создание новых блоков, безусловно, не будет способствовать стабильности и предсказуемости и разрядке той напряженной ситуации, в которой мы сейчас живем. Это в любом случае", - сказал он журналистам.Ранее в СМИ появилась информация о том, что премьер Великобритании Лиз Трасс и президент Франции Эммануэль Макрон якобы предпринимают попытки создать новый блок с целью противостояния РФ и КНР.
https://ria.ru/20221002/nato-1821035866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире, эммануэль макрон, франция, дмитрий песков
Россия, Китай, В мире, Эммануэль Макрон, Франция, Дмитрий Песков
12:25 03.10.2022 (обновлено: 12:29 03.10.2022)
Песков прокомментировал сообщения об альянсе в противовес России и Китаю
Песков: создание новых блоков в противовес России и Китаю не будет способствовать разрядке