https://ria.ru/20221003/bkl-1821063398.html

Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"

Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская" - РИА Новости, 03.10.2022

Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:09

2022-10-03T08:09

2022-10-03T08:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762582328_0:100:3287:1948_1920x0_80_0_0_835479144a1ee58aad0b845eadde8d6a.jpg

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставят ограждения с сигнальными лампами, разместят информационные баннеры, для жителей будут организованы проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, модернизируем водосточную сеть, приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тысяч квадратных метров. Заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, установим 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро", - рассказал Бирюков.По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Новаторская" территории оборудуют более 200 энергоэффективных фонарей и свыше 150 уличных торшеров. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что запланировано создание комфортных общественных пространств. На пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха."По просьбе местных жителей обустроят удобные тротуары и приведут в порядок небольшой сквер между домами на участке Ленинский проспект дом № 90 - улица Кравченко. На финальном этапе благоустройства проведут озеленение: в районе станции высадят деревья и кустарники, разобьют почти 91 тысяча квадратных метров газона. Основные работы планируется завершить в 2023 году", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20220930/bkl-1820523609.html

https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816411320.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва