https://ria.ru/20221003/bkl-1821063398.html
Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"
Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская" - РИА Новости, 03.10.2022
Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T08:09
2022-10-03T08:09
2022-10-03T08:09
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общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставят ограждения с сигнальными лампами, разместят информационные баннеры, для жителей будут организованы проходы."В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, модернизируем водосточную сеть, приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тысяч квадратных метров. Заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, установим 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро", - рассказал Бирюков.По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Новаторская" территории оборудуют более 200 энергоэффективных фонарей и свыше 150 уличных торшеров. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что запланировано создание комфортных общественных пространств. На пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха."По просьбе местных жителей обустроят удобные тротуары и приведут в порядок небольшой сквер между домами на участке Ленинский проспект дом № 90 - улица Кравченко. На финальном этапе благоустройства проведут озеленение: в районе станции высадят деревья и кустарники, разобьют почти 91 тысяча квадратных метров газона. Основные работы планируется завершить в 2023 году", - добавил Бирюков.
https://ria.ru/20220930/bkl-1820523609.html
https://ria.ru/20220913/elektrosnabzhenie-1816411320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
Стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"
Бирюков: стартовал второй этап благоустройства возле станции БКЛ "Новаторская"
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территории возле станции БКЛ "Новаторская" на юго-западе столицы, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В ходе первого этапа обновили улицу Академика Пилюгина и дворовые территории на улице Новаторов. Задача второго этапа - сделать удобные пешеходные маршруты к станции БКЛ, работы пройдут на улицах Воронцовские Пруды, Кравченко, Новаторов, Крупской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что для безопасности пешеходов и водителей выставят ограждения с сигнальными лампами, разместят информационные баннеры, для жителей будут организованы проходы.
"В рамках проекта уберем под землю воздушные кабельные линии, модернизируем водосточную сеть, приведем в порядок тротуары, общая площадь пешеходной зоны составит почти 55 тысяч квадратных метров. Заменим асфальтовое покрытие на проезжей части, организуем удобные парковочные карманы, установим 16 современных остановочных павильонов и лавочки по дороге к метро", - рассказал Бирюков.
По его словам, на прилегающей к станции БКЛ "Новаторская" территории оборудуют более 200 энергоэффективных фонарей и свыше 150 уличных торшеров. Пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения, которые позволяют пешеходу быть заметнее на "зебре" в темное время суток.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что запланировано создание комфортных общественных пространств. На пересечении улиц Новаторская и Воронцовские Пруды изменится организация движения, благодаря этому там сделают новую зеленую зону отдыха.
"По просьбе местных жителей обустроят удобные тротуары и приведут в порядок небольшой сквер между домами на участке Ленинский проспект дом № 90 - улица Кравченко. На финальном этапе благоустройства проведут озеленение: в районе станции высадят деревья и кустарники, разобьют почти 91 тысяча квадратных метров газона. Основные работы планируется завершить в 2023 году", - добавил Бирюков.