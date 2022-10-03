https://ria.ru/20221003/bespilotniki-1821220939.html
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 03.10.2022
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:10
2022-10-03T17:10
2022-10-03T17:18
в мире
иран
россия
мид ирана
украина
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в конфликте на Украине."Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.Он подчеркнул, что Иран придерживается политического курса, основанного на нейтралитете. По его словам, Тегеран привержен необходимости политического решения разногласий между РФ и Украиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, мид ирана, украина
В мире, Иран, Россия, МИД Ирана, Украина
17:10 03.10.2022 (обновлено: 17:18 03.10.2022)
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Представитель МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России