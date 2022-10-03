https://ria.ru/20221003/bespilotniki-1821220939.html

Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России

Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 03.10.2022

Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:10

2022-10-03T17:10

2022-10-03T17:18

в мире

иран

россия

мид ирана

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0e/1809480771_0:15:958:553_1920x0_80_0_0_0a7bf8c15f80528fef581187f9cfa8d5.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в конфликте на Украине."Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.Он подчеркнул, что Иран придерживается политического курса, основанного на нейтралитете. По его словам, Тегеран привержен необходимости политического решения разногласий между РФ и Украиной.

https://ria.ru/20220916/bpla-1817468462.html

иран

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, иран, россия, мид ирана, украина