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Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 03.10.2022
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Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России - РИА Новости, 03.10.2022
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:10
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в мире
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россия
мид ирана
украина
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в конфликте на Украине."Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.Он подчеркнул, что Иран придерживается политического курса, основанного на нейтралитете. По его словам, Тегеран привержен необходимости политического решения разногласий между РФ и Украиной.
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в мире, иран, россия, мид ирана, украина
В мире, Иран, Россия, МИД Ирана, Украина
17:10 03.10.2022 (обновлено: 17:18 03.10.2022)
 
Иран опроверг сообщения о передаче беспилотников России

Представитель МИД Ирана опроверг сообщения о передаче беспилотников России

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник опроверг сообщения о якобы передаче беспилотников российской стороне в целях их использования в конфликте на Украине.
"Иран считает опубликованные сообщения о поставке в Россию беспилотников для использования их в войне на Украине необоснованной и не подтверждает их", - сказал Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.
Он подчеркнул, что Иран придерживается политического курса, основанного на нейтралитете. По его словам, Тегеран привержен необходимости политического решения разногласий между РФ и Украиной.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
16 сентября, 22:42
У России самые лучшие беспилотники, заявил глава ФСВТС
 
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