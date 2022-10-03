https://ria.ru/20221003/belgiya-1821178857.html
СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии
СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии
В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС "Тианж 3", сообщил бельгийский телеканал VRT. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:21
2022-10-03T15:21
2022-10-03T15:25
в мире
бельгия
engie
аэс "тианж"
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС "Тианж 3", сообщил бельгийский телеканал VRT.По его данным, представители энергетической компании Engie выясняют причины остановки, которая произошла автоматически.19 августа бельгийские СМИ сообщали об остановке реактора "Тианж 2" после проведения планового контроля АЭС.
https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бельгия, engie, аэс "тианж"
В мире, Бельгия, ENGIE, АЭС "Тианж"
15:21 03.10.2022 (обновлено: 15:25 03.10.2022)
СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии
VRT: в Бельгии произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС "Тианж 3"