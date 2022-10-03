https://ria.ru/20221003/belgiya-1821178857.html

СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии

СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ сообщили о незапланированной остановке реактора АЭС в Бельгии

В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС "Тианж 3", сообщил бельгийский телеканал VRT. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:21

2022-10-03T15:25

в мире

бельгия

engie

аэс "тианж"

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БРЮССЕЛЬ, 3 окт - РИА Новости. В Бельгии в понедельник произошло незапланированное отключение одного из реакторов АЭС "Тианж 3", сообщил бельгийский телеканал VRT.По его данным, представители энергетической компании Engie выясняют причины остановки, которая произошла автоматически.19 августа бельгийские СМИ сообщали об остановке реактора "Тианж 2" после проведения планового контроля АЭС.

https://ria.ru/20220920/energetika-1817979097.html

бельгия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бельгия, engie, аэс "тианж"