https://ria.ru/20221003/bastion-1821153244.html

Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ

Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2022

Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ

Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет издание Tribune со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:59

2022-10-03T13:59

2022-10-03T13:59

в мире

франция

украина

киев

технологии

volvo ab

минобороны франции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821151272_0:259:3078:1990_1920x0_80_0_0_6ee1d49ea4016c7c5eaf30fd4425d763.jpg

ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет издание Tribune со ссылкой на осведомленные источники.Сообщается, что контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и минобороны Франции находится в работе. Документ пока не подписан, однако поставка Киеву двадцати бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.Бронетранспортер Bastion способен перевозить до 10 военнослужащих. На Украину планируется отправить боевую модель Bastion с возможностью установки на нее пулемета калибра 12,7 мм.Bastion - французский многоцелевой бронетранспортёр производства компании Acmat, так же классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Его поставляют в Африку, на Ближний Восток и в Северную Америку.В субботу газета Monde сообщила, что Франция готовится поставить Украине от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Франция уже поставила украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.

https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html

https://ria.ru/20220919/ukraina-1817684563.html

франция

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, украина, киев, технологии, volvo ab, минобороны франции