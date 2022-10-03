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Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ
Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ - РИА Новости, 03.10.2022
Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ
Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет издание Tribune со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:59
2022-10-03T13:59
2022-10-03T13:59
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ПАРИЖ, 3 окт - РИА Новости. Франция планирует направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion, пишет издание Tribune со ссылкой на осведомленные источники.Сообщается, что контракт между французским производителем Arquus, принадлежащим шведской группе Volvo, и минобороны Франции находится в работе. Документ пока не подписан, однако поставка Киеву двадцати бронеавтомобилей Bastion может быть выполнена в кратчайшие сроки.Бронетранспортер Bastion способен перевозить до 10 военнослужащих. На Украину планируется отправить боевую модель Bastion с возможностью установки на нее пулемета калибра 12,7 мм.Bastion - французский многоцелевой бронетранспортёр производства компании Acmat, так же классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Его поставляют в Африку, на Ближний Восток и в Северную Америку.В субботу газета Monde сообщила, что Франция готовится поставить Украине от шести до 12 артиллерийских установок CAESAR, которые ранее предназначались Дании.Франция уже поставила украинской стороне 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR калибром 155 миллиметров, взяв их из резерва сухопутных войск. В сентябре французские СМИ сообщали, что Франция также поставит Украине 155-мм самодвижущиеся пушки TRF1, которые уже не используются французской армией.
https://ria.ru/20220924/zapad-1819050827.html
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в мире, франция, украина, киев, технологии, volvo ab, минобороны франции
В мире, Франция, Украина, Киев, Технологии, Volvo AB, Минобороны Франции
Франция может направить Украине бронетранспортеры Bastion, пишут СМИ
Tribune: Франция может направить Украине около 20 бронетранспортеров Bastion