https://ria.ru/20221003/avstriya-1821170668.html

СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины

СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2022

СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины

Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:50

2022-10-03T14:50

2022-10-03T19:39

карл нехаммер

украина

евросоюз

в мире

австрия

вооруженные силы украины

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против России, пишет издание Exxpress. "Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера Австрии. В статье утверждается, что все больше граждан хотят "истинного нейтралитета": отказа от санкций ЕС, за отмену которых уже сейчас выступает более половины всех австрийцев. Кроме того, люди выступают за возвращение их страны к роли посредника в переговорах о заключении перемирия, отмечается в публикации.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

карл нехаммер, украина, евросоюз, в мире, австрия, вооруженные силы украины, россия, владимир путин