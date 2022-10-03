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СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2022
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СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины
СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины - РИА Новости, 03.10.2022
СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины
Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:50
2022-10-03T19:39
карл нехаммер
украина
евросоюз
в мире
австрия
вооруженные силы украины
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против России, пишет издание Exxpress. "Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера Австрии. В статье утверждается, что все больше граждан хотят "истинного нейтралитета": отказа от санкций ЕС, за отмену которых уже сейчас выступает более половины всех австрийцев. Кроме того, люди выступают за возвращение их страны к роли посредника в переговорах о заключении перемирия, отмечается в публикации.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html
https://ria.ru/20221002/tserkov-1820574841.html
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карл нехаммер, украина, евросоюз, в мире, австрия, вооруженные силы украины, россия, владимир путин
Карл Нехаммер, Украина, Евросоюз, В мире, Австрия, Вооруженные силы Украины, Россия, Владимир Путин
14:50 03.10.2022 (обновлено: 19:39 03.10.2022)
 
СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины

Exxpress: австрийцы потребовали прекратить поддержку Киева и снять санкции с России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЦентральная улица Граббен в Вене
Центральная улица Граббен в Вене - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Центральная улица Граббен в Вене. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против России, пишет издание Exxpress.

"Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера Австрии.
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В статье утверждается, что все больше граждан хотят "истинного нейтралитета": отказа от санкций ЕС, за отмену которых уже сейчас выступает более половины всех австрийцев.

Кроме того, люди выступают за возвращение их страны к роли посредника в переговорах о заключении перемирия, отмечается в публикации.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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Карл НехаммерУкраинаЕвросоюзВ миреАвстрияВооруженные силы УкраиныРоссияВладимир Путин
 
 
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