14:50 03.10.2022 (обновлено: 19:39 03.10.2022)
СМИ: австрийцы оказались на пределе из-за Украины
Exxpress: австрийцы потребовали прекратить поддержку Киева и снять санкции с России
Центральная улица Граббен в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители Австрии потеряли всякое терпение и потребовали от канцлера Карла Нехаммера прекратить поддержку Украины, а также отменить бессмысленные санкции против России, пишет издание Exxpress.
"Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера Австрии.
"Сорок тысяч австрийцев возмутились огромными денежными подарками киевским властям, поставками топлива ВСУ и участием страны в финансировании дорогостоящих поставок вооружения Украине", — говорится в письме в адрес канцлера Австрии.
В статье утверждается, что все больше граждан хотят "истинного нейтралитета": отказа от санкций ЕС, за отмену которых уже сейчас выступает более половины всех австрийцев.
Кроме того, люди выступают за возвращение их страны к роли посредника в переговорах о заключении перемирия, отмечается в публикации.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
Кроме того, люди выступают за возвращение их страны к роли посредника в переговорах о заключении перемирия, отмечается в публикации.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.
В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.
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