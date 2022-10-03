https://ria.ru/20221003/arktika-1821162485.html
В якутскую Арктику по Севморпути впервые завезли продовольствие
В якутскую Арктику по Севморпути впервые завезли продовольствие - РИА Новости, 03.10.2022
В якутскую Арктику по Севморпути впервые завезли продовольствие
Впервые по Северному морскому пути в поселок Черский Нижнеколымского района Якутии доставили продовольствие и строительные материалы из Астрахани, сообщает... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:30
2022-10-03T14:30
2022-10-03T14:30
республика саха (якутия)
экономика
айсен николаев
арктика
астрахань
тикси
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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Впервые по Северному морскому пути в поселок Черский Нижнеколымского района Якутии доставили продовольствие и строительные материалы из Астрахани, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Ранее сообщалось о том, что собственный флот компании "Якутоптторг" в июле начнет завоз грузов из Краснодарского края в арктические районы Якутии по Северному морскому пути. Министр по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский рассказал РИА Новости, что власти Якутии с 2023 года планируют завозить весь объем продовольственных грузов для арктических районов Северным морским путем."Якутоптторг" впервые через Северный морской путь завез социально значимые продовольственные товары в арктические районы Якутии. Порядка 730 тонн продовольствия, а также материалы для строительства трех торгово-логистических центров завезли на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в заполярный посёлок Черский", - заявили в пресс-службе.Отмечается, что судно было в пути два месяца. В Черский груз доставили через поселок Тикси Булунского района. Продовольствие закупили напрямую у производителей в Краснодарском крае, Астраханской области и доставили для обеспечения Булунского, Усть-Янского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов.До этого знаменательного события социально значимые товары в Арктику доставлялись железной дорогой и в период навигации водным транспортом по рекам, оставшуюся часть – автозимниками. Кроме того, в 2021 году продукты в труднодоступные населенные пункты Якутии доставляли малой авиацией.По словам главы региона Айсена Николаева, после принятия закона о северном завозе федеральная помощь в решении вопросов логистики, компенсации затрат и удешевления тарифов будет очень важна. "И мы очень надеемся, что наши лучшие практики, в том числе проект "Якутоптторга" по торгово-логистическим центрам, завозу фруктов и овощей в самые отдалённые районы республики, смогут быть использованы другими субъектами", – приводятся его слова.
https://ria.ru/20220523/razvitie-1790262751.html
https://ria.ru/20220926/yakutiya-1819584114.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, айсен николаев, арктика, астрахань, тикси
Республика Саха (Якутия), Экономика, Айсен Николаев, Арктика, Астрахань, Тикси
В якутскую Арктику по Севморпути впервые завезли продовольствие
Впервые в якутскую Арктику по Севморпути завезли продовольствие и стройматериалы
ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Впервые по Северному морскому пути в поселок Черский Нижнеколымского района Якутии доставили продовольствие и строительные материалы из Астрахани, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что собственный флот компании "Якутоптторг" в июле начнет завоз грузов из Краснодарского края в арктические районы Якутии по Северному морскому пути. Министр по развитию Арктики и делам народов Севера республики Владимир Черноградский рассказал РИА Новости, что власти Якутии с 2023 года планируют завозить весь объем продовольственных грузов для арктических районов Северным морским путем.
"Якутоптторг" впервые через Северный морской путь завез социально значимые продовольственные товары в арктические районы Якутии. Порядка 730 тонн продовольствия, а также материалы для строительства трех торгово-логистических центров завезли на теплоходе СТК-1012 из Астрахани в заполярный посёлок Черский", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что судно было в пути два месяца. В Черский груз доставили через поселок Тикси Булунского района. Продовольствие закупили напрямую у производителей в Краснодарском крае, Астраханской области и доставили для обеспечения Булунского, Усть-Янского, Нижнеколымского, Среднеколымского и Верхнеколымского районов.
До этого знаменательного события социально значимые товары в Арктику доставлялись железной дорогой и в период навигации водным транспортом по рекам, оставшуюся часть – автозимниками. Кроме того, в 2021 году продукты в труднодоступные населенные пункты Якутии доставляли малой авиацией.
По словам главы региона Айсена Николаева, после принятия закона о северном завозе федеральная помощь в решении вопросов логистики, компенсации затрат и удешевления тарифов будет очень важна. "И мы очень надеемся, что наши лучшие практики, в том числе проект "Якутоптторга" по торгово-логистическим центрам, завозу фруктов и овощей в самые отдалённые районы республики, смогут быть использованы другими субъектами", – приводятся его слова.