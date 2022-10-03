https://ria.ru/20221003/argentina-1821300300.html
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 03.10.2022
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве
ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:01
2022-10-03T23:01
2022-10-03T23:01
аргентина
бразилия
цик рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.В рамках выборов президента Бразилии, которые состоялись 2 октября и где Андреев был наблюдателем, он пообщался с главой ЦИК Аргентины."Мы здесь пообщались с председателем ЦИК Аргентины и договорились продолжить обсуждение возможных форм взаимодействия", - сказал Андреев, добавив, что представитель ЦИК России, в случае приглашения, мог бы посетить выборы президента Аргентины в следующем году в качестве наблюдателя.У ЦИК России есть соглашение о сотрудничестве с большим количеством латиноамериканских стран, но с Аргентиной его нет."Мы заинтересованы в его заключении. Это и обмен опытом, и наблюдение за избирательными процедурами", - отметил Андреев.
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821054293.html
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821298285.html
аргентина
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, бразилия, цик рф
Аргентина, Бразилия, ЦИК РФ
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве для обмена опытом
БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.
В рамках выборов президента Бразилии
, которые состоялись 2 октября и где Андреев был наблюдателем, он пообщался с главой ЦИК Аргентины.
"Мы здесь пообщались с председателем ЦИК Аргентины и договорились продолжить обсуждение возможных форм взаимодействия", - сказал Андреев, добавив, что представитель ЦИК России, в случае приглашения, мог бы посетить выборы президента Аргентины в следующем году в качестве наблюдателя.
У ЦИК России есть соглашение о сотрудничестве с большим количеством латиноамериканских стран, но с Аргентиной его нет.
"Мы заинтересованы в его заключении. Это и обмен опытом, и наблюдение за избирательными процедурами", - отметил Андреев.