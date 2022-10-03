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ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 03.10.2022
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ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве - РИА Новости, 03.10.2022
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве
ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T23:01
2022-10-03T23:01
аргентина
бразилия
цик рф
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.В рамках выборов президента Бразилии, которые состоялись 2 октября и где Андреев был наблюдателем, он пообщался с главой ЦИК Аргентины."Мы здесь пообщались с председателем ЦИК Аргентины и договорились продолжить обсуждение возможных форм взаимодействия", - сказал Андреев, добавив, что представитель ЦИК России, в случае приглашения, мог бы посетить выборы президента Аргентины в следующем году в качестве наблюдателя.У ЦИК России есть соглашение о сотрудничестве с большим количеством латиноамериканских стран, но с Аргентиной его нет."Мы заинтересованы в его заключении. Это и обмен опытом, и наблюдение за избирательными процедурами", - отметил Андреев.
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821054293.html
https://ria.ru/20221003/braziliya-1821298285.html
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аргентина, бразилия, цик рф
Аргентина, Бразилия, ЦИК РФ
23:01 03.10.2022
 
ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве

ЦИК России обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве для обмена опытом

© Flickr / FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Flickr / Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
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БРАЗИЛИА, 3 окт - РИА Новости. ЦИК РФ обсуждает с Аргентиной заключение соглашения о сотрудничестве, сообщил журналистам член ЦИК Павел Андреев.
В рамках выборов президента Бразилии, которые состоялись 2 октября и где Андреев был наблюдателем, он пообщался с главой ЦИК Аргентины.
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"Мы здесь пообщались с председателем ЦИК Аргентины и договорились продолжить обсуждение возможных форм взаимодействия", - сказал Андреев, добавив, что представитель ЦИК России, в случае приглашения, мог бы посетить выборы президента Аргентины в следующем году в качестве наблюдателя.
У ЦИК России есть соглашение о сотрудничестве с большим количеством латиноамериканских стран, но с Аргентиной его нет.
"Мы заинтересованы в его заключении. Это и обмен опытом, и наблюдение за избирательными процедурами", - отметил Андреев.
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