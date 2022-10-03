https://ria.ru/20221003/almazy-1821161688.html

Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций

Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций - РИА Новости, 03.10.2022

Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций

Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:28

2022-10-03T14:28

2022-10-03T14:28

россия

польша

евросоюз

брюссель

антверпен

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение."К сожалению, алмазы – это поражение одной страны, одного города в ЕС", - сказал Садось, имея в виду сопротивление Бельгии, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов."Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", - добавил он.Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов поделился мнением с РИА Новости о том, что ограничение поставок необработанных алмазов из России лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html

россия

польша

брюссель

антверпен

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, польша, евросоюз, брюссель, антверпен, в мире, санкции, санкции в отношении россии, алмазы