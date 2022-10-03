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Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций - РИА Новости, 03.10.2022
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Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций
Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций - РИА Новости, 03.10.2022
Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций
Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:28
2022-10-03T14:28
россия
польша
евросоюз
брюссель
антверпен
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение."К сожалению, алмазы – это поражение одной страны, одного города в ЕС", - сказал Садось, имея в виду сопротивление Бельгии, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов."Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", - добавил он.Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов поделился мнением с РИА Новости о том, что ограничение поставок необработанных алмазов из России лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220923/sanktsii-1818927178.html
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россия, польша, евросоюз, брюссель, антверпен, в мире, санкции, санкции в отношении россии, алмазы
Россия, Польша, Евросоюз, Брюссель, Антверпен, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, алмазы
14:28 03.10.2022
 
Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций

Страны Евросоюза не смогли договориться о включении российских алмазов в список санкций

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение.
"К сожалению, алмазы – это поражение одной страны, одного города в ЕС", - сказал Садось, имея в виду сопротивление Бельгии, чей Антверпен считается мировой столицей бриллиантов.
Центр сортировки алмазов в Якутии - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 13:52
СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции
"Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", - добавил он.
Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов поделился мнением с РИА Новости о том, что ограничение поставок необработанных алмазов из России лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
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Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
 
РоссияПольшаЕвросоюзБрюссельАнтверпенВ миреСанкцииСанкции в отношении Россииалмазы
 
 
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