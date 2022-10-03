Страны ЕС не договорились о включении российских алмазов в список санкций
Страны Евросоюза не смогли договориться о включении российских алмазов в список санкций
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в медиабанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
ВАРШАВА, 3 окт – РИА Новости. Странам Евросоюза не удалось договориться о включении алмазов из России в число подсанкционных товаров, сообщил журналистам посол Польши в Брюсселе Анджей Садось, выступление которого транслировало польское телевидение.
23 сентября, 13:52СМИ узнали, почему ЕС не включил импорт алмазов в антироссийские санкции
"Сложно объяснить с этической точки зрения, почему алмазы должны быть исключены из санкционных списков", - добавил он.
Ранее независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов поделился мнением с РИА Новости о том, что ограничение поставок необработанных алмазов из России лишило бы бельгийские гранильные фабрики сырья, что в свою очередь отразилось бы на местных трейдерах.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.