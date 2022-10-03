https://ria.ru/20221003/afganistan-1821060313.html

ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула

ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула - РИА Новости, 03.10.2022

ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула

Число жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула выросло до 43, пострадали 83 человека, сообщает миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA). РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T06:57

2022-10-03T06:57

2022-10-03T06:57

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кабул (город)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула выросло до 43, пострадали 83 человека, сообщает миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).Взрыв произошел 30 сентября в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Ранее сообщалось о 35 погибших и 82 пострадавших.Отмечается, что главными жертвами взрыва стали девочки и молодые женщины.

https://ria.ru/20220929/terroristy-1820412865.html

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