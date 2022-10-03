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ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула - РИА Новости, 03.10.2022
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ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула
ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула - РИА Новости, 03.10.2022
ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула
Число жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула выросло до 43, пострадали 83 человека, сообщает миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA). РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T06:57
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в мире
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула выросло до 43, пострадали 83 человека, сообщает миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).Взрыв произошел 30 сентября в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Ранее сообщалось о 35 погибших и 82 пострадавших.Отмечается, что главными жертвами взрыва стали девочки и молодые женщины.
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в мире, кабул (город), оон
В мире, Кабул (город), ООН
06:57 03.10.2022
 
ООН сообщило о росте числа жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула

Миссия ООН сообщила о росте количества жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вид на город Кабул в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Число жертв взрыва в образовательном учреждении Кабула выросло до 43, пострадали 83 человека, сообщает миссия ООН по содействию в Афганистане (UNAMA).
Взрыв произошел 30 сентября в западном районе Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Ранее сообщалось о 35 погибших и 82 пострадавших.
"Сорок три человека погибли. Восемьдесят три пострадали... Количество жертв, скорее всего, продолжит расти", - говорится в сообщении миссии в Twitter.
Отмечается, что главными жертвами взрыва стали девочки и молодые женщины.
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В миреКабул (город)ООН
 
 
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