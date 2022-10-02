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Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме
Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме - РИА Новости, 02.10.2022
Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме
У ВСУ серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T05:55
2022-10-02T05:55
2022-10-02T10:24
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. У ВСУ серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие.По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы дислоцированы на северо-востоке страны и мерзнут по ночам.Сержант Константин В. рассказал, что зимнюю форму его подразделению почему-то выдали еще летом. В результате бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях."Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", — объяснил Константин.Старший солдат Игорь Щ. отметил, что за три года службы в украинской армии ни разу не видел своевременной выдачи экипировки. Из-за этого военным приходится одеваться за свой счет. При этом в ВСУ процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.Майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает, а также раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
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РИА Новости
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украина, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Вооруженные силы Украины, В мире
05:55 02.10.2022 (обновлено: 10:24 02.10.2022)
Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме
Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме из-за проблем с обмундированием
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.
У ВСУ серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua"
украинские военнослужащие.
По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы дислоцированы на северо-востоке страны и мерзнут по ночам.
"Начальство заявило, что склады бригады были уничтожены артиллерийским огнем россиян еще в начале войны <… > и нужно ждать новых поступлений. <…> Стало привычным, что когда приходишь на склад получать обувь или форму, то почему-то всегда нет нужных размеров. Или получаешь форму уже негодную, кем-то ношенную", — добавил он.
Сержант Константин В. рассказал, что зимнюю форму его подразделению почему-то выдали еще летом. В результате бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях.
"Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", — объяснил Константин.
Старший солдат Игорь Щ. отметил, что за три года службы в украинской армии ни разу не видел своевременной выдачи экипировки. Из-за этого военным приходится одеваться за свой счет. При этом в ВСУ процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.
Майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает, а также раскритиковал качество произведенной на Украине
экипировки.
"К сожалению, украинские образцы обмундирования и амуниции пока не выдерживают никакой критики — они совершенно не подходят для боевых действий", — заявил офицер.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.