https://ria.ru/20221002/zima-1820931465.html

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме - РИА Новости, 02.10.2022

Украинские военные рассказали о неготовности ВСУ к зиме

У ВСУ серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T05:55

2022-10-02T05:55

2022-10-02T10:24

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. У ВСУ серьезные проблемы с зимним обмундированием, рассказали изданию "Страна.ua" украинские военнослужащие.По словам лейтенанта Ярослава М., бригаде, в которой он служит, теплую форму пока даже не собираются выдавать, несмотря на просьбы солдат. При этом бойцы дислоцированы на северо-востоке страны и мерзнут по ночам.Сержант Константин В. рассказал, что зимнюю форму его подразделению почему-то выдали еще летом. В результате бойцам пришлось хранить вещи прямо на позициях."Потом мы отступили и, естественно, все полученное бросили — тогда было не до этого. По документам мы как бы получили форму, на самом деле ее просто нет ни у кого", — объяснил Константин.Старший солдат Игорь Щ. отметил, что за три года службы в украинской армии ни разу не видел своевременной выдачи экипировки. Из-за этого военным приходится одеваться за свой счет. При этом в ВСУ процветает коррупция и пропавшая со складов форма попадает на торговые интернет-площадки, добавил он.Майор Александр Ф. отметил, что в его подразделении зимней формы на всех не хватает, а также раскритиковал качество произведенной на Украине экипировки.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/vsu-1820796887.html

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украина, вооруженные силы украины, в мире