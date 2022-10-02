https://ria.ru/20221002/zapchasti-1820605293.html

"Нет стекол и двигателей": в России начался дефицит автозапчастей

"Нет стекол и двигателей": в России начался дефицит автозапчастей - РИА Новости, 02.10.2022

"Нет стекол и двигателей": в России начался дефицит автозапчастей

Цены на самые востребованные автозапчасти в России взлетели более чем в два раза. Как уверяют игроки рынка, глобальных проблем из-за ухода европейских... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:00

2022-10-02T08:10

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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Цены на самые востребованные автозапчасти в России взлетели более чем в два раза. Как уверяют игроки рынка, глобальных проблем из-за ухода европейских производителей нет. Однако сильно не хватает лобовых cтекол, кузовных деталей, двигателей и расходников — масляных и топливных фильтров. Не все можно завезти по параллельному импорту. Дилеры, автосервисы и эксперты рассказали о ситуации с комплектующими и чего ждать дальше.Везут в обход В зависимости от марки автомобиля запчасти с января подорожали на 35-65 процентов. Это следствие и напряженной геополитической обстановки, и ухода европейских производителей, и нестабильности валютного курса, и существенного усложнения логистики."В связи с санкциями поставки организуют обходными путями. Транспортные расходы выросли, на это накладывается и повышение себестоимости из-за роста котировок сырья", — указывает Данил Соловьев, сооснователь международной сети автосервисов Fit Service.Стекла, двигатели, фильтрыЕще сильнее пострадал премиальный сегмент, поскольку в параллельном импорте преобладают недорогие модели.Как сообщил представитель компании "Ренессанс страхование" Сергей Демидов, сохраняются проблемы с запчастями BMW, Mercedes, Jaguar, Land Rover, Volvo, Lexus, GM, Porsche. В дефиците в первую очередь кузовные детали, подорожавшие в некоторых случаях на 50 процентов."Вопрос с расходниками решили достаточно оперативно — в том числе за счет аналогов. С кузовными запчастями сложнее, их не так выгодно привозить. Стоимость лобовых стекол доходила до 500 тысяч, миллиона рублей. И люди были вынуждены столько платить", — отмечает Роман Тимашов из автосервиса "Автодом Алтуфьево"."Понятно, что владельцы BMW, Mercedes или Jaguar временно останутся без запчастей, поскольку о них подумают в последнюю очередь: их меньше, чем остальных. Потребуется шесть-восемь месяцев", — полагает Данил Соловьев.Но и в более бюджетном сегменте дефицит. Так, в Fit Service сказали, что нет лобовых стекол, передних бамперов и стоек амортизатора для Toyota Сamry. "Даже в интернет-магазинах оригинал достать сейчас в принципе невозможно. Покупают б/у у частников", — пояснили в компании. По словам экспертов рынка, самые дефицитные — по-прежнему масляные и топливные фильтры, необходимые при плановом техобслуживании.Перебои с запчастями повлияли на стоимость ремонта и техобслуживания. Так, ТО у официального дилера теперь дороже на 50-100 процентов.Аналоги и контрафактПараллельный импорт заработал в конце мая. Большинство дистрибьюторов только осваивают эту схему и в основном везут неоригинал из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Индии, Турции.Но эксперты говорят, что качество зачастую даже выше оригинала. "Клиенты после окончания гарантийного обслуживания могут использовать очень хорошие комплектующие, не сильно переплачивая", — подчеркивает Дмитрий Полунин, генеральный директор студии автодизайна Larte Design.Однако все больше контрафакта. Как указывает Глеб Лубенников, СEO облачного сервиса Tencar, рынок и до санкций был завален подделками. А сейчас их залежи со складов пошли на прилавки магазинов.По словам Алексея Гуляева, заместителя генерального директора по сервису АГ "Авилон", автовладельцам лучше обращаться в крупные компании, которые точно знают происхождение деталей.Бэушные оригиналыВпрочем, к схеме параллельного импорта у автобизнеса много вопросов.Поэтому возник новый тренд: потребителям предлагают бэушные оригинальные запчасти. Часто это единственный выход при крупных поломках. Кузовные детали для ремонта по каско начали использовать и страховщики. "Поставляют б/у очень активно, даже завозят автомобили под разбор", — сообщили в "Сток Про".По мнению участников рынка, до конца года комплектующие могут подорожать еще на 15 процентов. На 10-15 вырастет и стоимость услуг. Эксперты не исключают, что дефицит по наиболее востребованным запчастям удастся преодолеть за несколько месяцев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/iran-1820235337.html

https://ria.ru/20220919/defitsit-1817742283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220926/avtovaz-1819544734.html

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2022

Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

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