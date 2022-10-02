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В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
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В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России
В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022
В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России
Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила РИА... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:51
2022-10-02T15:50
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
госдума рф
россия
запорожская область
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству."Четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации", — говорится в релизе.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата рассмотрит законопроекты в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может провести заседание на следующий день.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что органы власти в новых субъектах федерации сформируют до 1 июня 2023 года. Гражданам гарантируют, что документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медицинской помощи, выданные ЛНР, ДНР и Украиной, будут признаны в России. Денежной единицей на новой территории станет рубль. Вооруженные силы этих регионов предлагается включить в состав российских Вооруженных сил. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня суд признал их соответствующими Основному закону. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России под теми же названиями. Руководители народных республик будут называться главами, областей — губернаторами. Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на новых территориях, будут признаны гражданами России. Им гарантируется право на сохранение и изучение родного языка.
https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, россия, запорожская область
Политика, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Госдума РФ, Россия, Запорожская область
14:51 02.10.2022 (обновлено: 15:50 02.10.2022)
 
В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России

Путин внес в Госдуму проекты законов о вхождении новых регионов в состав России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДевушка в здании Государственной думы РФ
Девушка в здании Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Девушка в здании Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.
"Четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации", — говорится в релизе.
По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата рассмотрит законопроекты в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может провести заседание на следующий день.
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что органы власти в новых субъектах федерации сформируют до 1 июня 2023 года. Гражданам гарантируют, что документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медицинской помощи, выданные ЛНР, ДНР и Украиной, будут признаны в России. Денежной единицей на новой территории станет рубль. Вооруженные силы этих регионов предлагается включить в состав российских Вооруженных сил.
Женщина смотрит телевизионную трансляцию выступления президента Российской Федерации Владимира Путина на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 16:06
Путин обратился к россиянам о вступлении новых регионов в состав страны
С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.
После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня суд признал их соответствующими Основному закону.
ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России под теми же названиями. Руководители народных республик будут называться главами, областей — губернаторами. Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на новых территориях, будут признаны гражданами России. Им гарантируется право на сохранение и изучение родного языка.
Мужчина голосует на референдуме на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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ПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьГосдума РФРоссияЗапорожская область
 
 
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