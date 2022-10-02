https://ria.ru/20221002/zakon-1820979945.html

В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России

В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России - РИА Новости, 02.10.2022

В Госдуму внесли проекты законов о вхождении новых регионов в состав России

Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила РИА... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:51

2022-10-02T14:51

2022-10-02T15:50

политика

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

госдума рф

россия

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1730047231_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_da1e4d0d45dab6af7a5942f4bef4f85d.jpg

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин внес в Госдуму проекты конституционных законов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщила РИА Новости пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству."Четыре проекта федеральных конституционных законов о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации внесены в Госдуму президентом Российской Федерации", — говорится в релизе.По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, нижняя палата рассмотрит законопроекты в понедельник, 3 октября. Совет Федерации может провести заседание на следующий день.Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что органы власти в новых субъектах федерации сформируют до 1 июня 2023 года. Гражданам гарантируют, что документы об образовании, трудовом стаже, праве на пенсию, социальной и медицинской помощи, выданные ЛНР, ДНР и Украиной, будут признаны в России. Денежной единицей на новой территории станет рубль. Вооруженные силы этих регионов предлагается включить в состав российских Вооруженных сил. С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях состоялись референдумы, на которых подавляющее большинство проголосовавших высказались за присоединение к России. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали соглашения о включении новых территорий в состав России.После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, и сегодня суд признал их соответствующими Основному закону. ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России под теми же названиями. Руководители народных республик будут называться главами, областей — губернаторами. Все граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на новых территориях, будут признаны гражданами России. Им гарантируется право на сохранение и изучение родного языка.

https://ria.ru/20220930/speech-1820637262.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

россия

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , госдума рф, россия, запорожская область