https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975530.html

Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"

Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022

Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"

Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил... РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:26

2022-10-02T14:26

2022-10-02T14:35

авария на "северных потоках"

северный поток

северный поток — 2

siemens

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дания

россия

европа

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", - сказал Нарышкин Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221002/rassledovanie-1820974603.html

https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html

дания

россия

европа

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, siemens, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дания, россия, европа, сергей нарышкин, павел зарубин