14:26 02.10.2022 (обновлено: 14:35 02.10.2022)
Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"
Глава СВР Нарышкин: есть данные о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках"
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", - сказал Нарышкин Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".