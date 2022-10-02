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Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022
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Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"
Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков" - РИА Новости, 02.10.2022
Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"
Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил... РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:26
2022-10-02T14:35
авария на "северных потоках"
северный поток
северный поток — 2
siemens
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
дания
россия
европа
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил директор СВР Сергей Нарышкин."Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", - сказал Нарышкин Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221002/rassledovanie-1820974603.html
https://ria.ru/20221001/gazoprovod-1820880306.html
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авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, siemens, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дания, россия, европа, сергей нарышкин, павел зарубин
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Северный поток — 2, Siemens, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Дания, Россия, Европа, Сергей Нарышкин, Павел Зарубин
14:26 02.10.2022 (обновлено: 14:35 02.10.2022)
 
Нарышкин заявил о причастности Запада ко взрывам "Северных потоков"

Глава СВР Нарышкин: есть данные о причастности Запада к взрывам на "Северных потоках"

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 окт - РИА Новости. Уже имеющиеся косвенные данные указывают на причастность Запада ко взрывам на "Северных потоках", Служба внешней разведки продолжает собирать факты, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
"Мы продолжаем собирать факты, пока они косвенные, но косвенные данные, и те, которые были публично раньше представлены, и те, которые появились и пока ещё непубличные, они, конечно, указывают на западный след", - сказал Нарышкин Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
14:20
ФРГ планирует провести собственное расследование ЧП на "Северных Потоках"
Теракты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.
Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада, однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток - 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом.
Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
Вчера, 17:58
Давление в "Северном потоке — 2" стабилизировалось, нитка опустела
 
Авария на "Северных потоках"Северный потокСеверный поток — 2SiemensСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ДанияРоссияЕвропаСергей НарышкинПавел Зарубин
 
 
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