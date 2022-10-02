https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975416.html
В Донецке прогремели несколько взрывов
В Донецке прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
В Донецке прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:26
2022-10-02T14:26
2022-10-02T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов доносились с окраины города, из Куйбышевского района, который часто становится объектом обстрелов со стороны украинских боевиков. Тем не менее, взрывы были хорошо слышны в центре города.Об ущербе пока неизвестно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район
В Донецке прогремели несколько взрывов
Из Куйбышевского района Донецка доносились звуки взрывов