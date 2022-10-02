https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975416.html

В Донецке прогремели несколько взрывов

В Донецке прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 02.10.2022

В Донецке прогремели несколько взрывов

Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022

2022-10-02T14:26

2022-10-02T14:26

2022-10-02T14:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов доносились с окраины города, из Куйбышевского района, который часто становится объектом обстрелов со стороны украинских боевиков. Тем не менее, взрывы были хорошо слышны в центре города.Об ущербе пока неизвестно.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

куйбышевский район

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район