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В Донецке прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221002/vzryvy-1820975416.html
В Донецке прогремели несколько взрывов
В Донецке прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 02.10.2022
В Донецке прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.10.2022
2022-10-02T14:26
2022-10-02T14:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.Звуки взрывов доносились с окраины города, из Куйбышевского района, который часто становится объектом обстрелов со стороны украинских боевиков. Тем не менее, взрывы были хорошо слышны в центре города.Об ущербе пока неизвестно.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район
14:26 02.10.2022
 
В Донецке прогремели несколько взрывов

Из Куйбышевского района Донецка доносились звуки взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПамятник "Слава шахтерскому труду" на Шахтерской площади в Донецке
Памятник Слава шахтерскому труду на Шахтерской площади в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Памятник "Слава шахтерскому труду" на Шахтерской площади в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Несколько взрывов раздались в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Звуки взрывов доносились с окраины города, из Куйбышевского района, который часто становится объектом обстрелов со стороны украинских боевиков. Тем не менее, взрывы были хорошо слышны в центре города.
Об ущербе пока неизвестно.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский район
 
 
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